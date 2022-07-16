九合一大選隨著六都參選人選底定，選戰話題熱度也不斷延燒，其中最有懸念的就是桃園市與台北市的選戰；國民黨發言人柳采葳今(16日)上《週末大爆卦》節目，除了破解林智堅最新民調背後的算盤外，還秀出一張群組流出的「陳時中年輕照」，竟被後援會成員吹捧成「帝王面相」，笑翻現場來賓。

主持人李珮瑄提到，台北市議員王鴻薇提議舉辦「林智堅是否抄襲論文大辯論」，柳采葳說：「他要怎麼辯論？他連自己論文寫了什麼都不知道，只會複製貼上而已，要拿什麼跟人家辯論？所以就算我們誠心誠意邀請，他也是不會去啦」；她還提到林智堅當年的研究助理角色，其實就是在訂便當、影印東西，而且老師還不會要求太複雜、太難的資料蒐集，頂多就是翻翻書、影印起來而已。

柳采葳說，林智堅如果以為當一個研究助理，就可以抄襲引用整份研究報告的話，就好比一個廚師帶了一位助理，這個助理只是洗菜、洗盤子而已，就跑出去說「這盤菜是我發明的」。她指出，從最新民調可以看出，這次論文門對林智堅「傷很大」，為什麼要在這時候拋出「林智堅贏10個百分點」？就是因為對他們有傷了；一個是想讓支持者放心，說論文門沒有影響；另一方面也想告訴國民黨：「你們打這個論文門沒有用啦」。

柳采葳(左)說要辦「論文展」，朱凱翔(右)加碼說要辦「陳時中迷因展」。（圖／取自《週末大爆卦》）

「這沒有用啦！」柳采葳表示，藍營甚至有打算把每個人的論文拿出來，辦一個「論文展」，讓林智堅來參觀參觀「論文怎麼寫」。提到「論文展」，她身旁的來賓朱凱翔則提起陳時中：「因為陳時中相關的『迷因』實在太多了」，所以他提議大家一起來辦個「陳時中迷因展」，搞一個高雅的畫廊，再把陳時中的迷因圖一幅幅陳列，可以當成台北市議員們共同的競選總部，三不五時還可以辦個講座、小政論等活動。

柳采葳秀出一張「陳時中年輕照」，竟被後援會成員稱讚「帝王面相」。（圖／取自《週末大爆卦》）

而講到「迷因圖」，柳采葳說：「我想給大家看個東西」，她說她的某個工讀生弟弟在某個陳時中後援會群組裡當暗樁，幫她看看裡面都在聊什麼，發現裡面PO出一張陳時中年輕時的照片，底下留言說：「年輕的時候就能看出不凡」、「帝王面相」、「那個神韻，氣宇非凡」，秀出截圖當場逗得主持人來賓大笑，柳采葳笑說：「如果到時候有迷因圖展覽的話，我也會把這張圖放上去，大圖輸出！」