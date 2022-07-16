南臺灣正值高溫多雨季節，有利病媒蚊繁殖，為展現防範「登革熱」決心，屏東縣政府16日上午於復興公園舉行防治登革熱誓師大會，由縣長潘孟安率縣府團隊，結合33鄉鎮市公所及環保志工，動員約1400人，強調持續全力防堵登革熱，力拚連續6年無本土病例。

現場千人共同宣誓後，立刻分成6隊清掃復興公園周邊道路及屏東市各里居家環境，潘孟安則親自巡查路旁盆器、可能滋生病媒蚊的地方，展現滅蚊決心。

潘孟安表示，近年來民眾對於登革熱防疫觀念已大幅提升，5多年來屏東保持0例本土登革熱，雖然優異績效固然值得嘉許，但民眾仍應保持警覺切莫鬆懈，提醒社區鄉親一起動員，主動隨時巡檢清理住家內外角落的積水容器，確實遵循登革熱防治「巡、倒、清、刷」四大要領。

同時避免孳生病媒蚊，以降低個人、家庭及社區感染的風險，希望全民攜手努力，營造出良好的居住環境，讓屏東縣免受登革熱疫情威脅。

屏縣環保局則表示，夏天午後雷陣雨頻繁，雨後容易產生容器積水現象，正是登革熱病媒蚊孳生的好發時機，且鄰近國家亦傳出登革熱疫情爆發，而隨著國境管制鬆綁，縣府絲毫不敢輕忽大意。

藉由「登革熱防治誓師大會」與民眾一起動員，以「清潔整頓為主，化學防治為輔」為原則，徹底落實孳生源清除，不讓病媒蚊蟲孳生，繼續維持5年來屏東縣登革熱無本土病例的優良成績，力拚第六年「嘉玲」到來。