南投縣55歲李鴻淵14日闖入康建生技公司，以「行刑式槍決」持雙槍當場擊斃4人，另1人重傷送醫急救，純樸鄉下發生驚人命案、當地引起震撼；案發公司旁1處玫瑰花圃的婦人指出，當地較為偏僻、狗成群，當天目擊李嫌騎乘機車，獨自在附近徘迴，狗吠聲不斷，她整理花圃抬頭好奇看，只見李戴面罩、全身包緊，只露出兩個眼睛，李也對看，但孰不知是準備犯下殺人案的凶手。

婦人說，李嫌當時騎機車在小路附近徘徊，一直在觀望環境，也發現她在花圃裡整理玫瑰花，但是因距離案發地點太遠，她並沒有聽見什麼槍聲，後來天色越來越晚，沒多久就回家，所以沒再見到李嫌。

婦人回想指出，後來聽鄰居跟看新聞才得知，康建生技公司出了人命，看到新聞影像，回想當天，實在很可怕，還好沒有再多看；也有民眾說，康建生技公司其實也有養狗，只要陌生人或有異樣都會狂吠，可是當時卻很安靜，以為是熟人也就沒有多注意。

據了解，康建生技公司內有移工飼養了多條黑狗，有人臆測李鴻淵可能有接觸過這些黑狗，或是因為喜歡狗的他知道和狗接近的方式，當天才沒有引起狗狗們的騷動，沒有大聲吠叫，導致內部人員警覺性降低。