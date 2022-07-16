美國加州一名17歲的高中生狄亞茲（Rhyan Diaz）坦承對金錢超沒概念，剛開始收銀打工時，前兩個月就在衣服等各式小物上，撒了3,000美元（約合新台幣9萬元)；不過，學校開設個人理財課後，他學會精打細算，竟然為上大學存了一筆錢。

不只狄亞茲，在大西洋另一端，英國5月通膨年增率飆到9.1％，是七大工業國（G7）最高。連18歲的高中生奧斯卡（Oscar），也意識到外賣食物、玩遊戲耗電越來越貴！

幸好，學校金融課教了分析各項生活成本，他才知道如何控制預算、限制支出。他並利用在麥當勞兼職的收入，不只為家裡電費帳單貢獻一己之力，還告訴媽媽如何省錢。

《BBC》報導，青少年的生活很少遠離冰箱或電視。換言之，他們多數對成本不以為意，經常任由欲望控制自己、把錢花光；但現在，為了幫年輕世代迎接現實世界做好準備，中學校正大推「理財課」！

青年理財課，正在全美形成行動浪潮

根據非營利組織Next Gen Personal Finance統計，在美國，過去三年內，要求或即將要求公立高中學生修讀一學期個人理財的州，數量已經從5個州翻倍至11州。截至今年4月初，另有約20個州，考慮推出逾40項促進個人理財教育的法案。

該組織的教育拓展部總監埃斯皮納爾（Yanely Espinal）指出，青年理財教育正在全美形成一股新的行動浪潮，尚未將此列為強制課程的州，不久後就會因落後他州而感到不好意思。

《CNBC》記者到訪狄亞茲就讀的峽谷高中（Canyon High School），老師懷特（Marina White）把17、18歲的學生領進基礎金融世界，除了擬定長短期財務規劃，也學習儲蓄、預算、債務、投資、職涯等知識。

「一個決定——放棄每天早晨走進星巴克，就能讓你在退休時，成為百萬富翁，」懷特講述投資與複利的力量，而學生對於小小行為，即能大大影響未來，感到很震撼。

有學生意識到預算很重要，所以為了存錢買車，不再每隔一天就到星巴克花35美元；另有學生說：「不只是被動收入，要讓錢為你工作。」因此決定減少一個月達400美元的外食費，拿去投資股票與加密貨幣。

物價高漲，要懂理財！金融教育利大於弊

經濟學家研究表明，金融教育確實可以改善財務成果——信用評分提高，非學生債務下降，學生貸款還款增加，卡債拖欠率下滑。

然而，改變教育現況並非易事。非營利組織加州經濟教育委員會（California Council on Economic Education）主任米頓（Joshua Mitton）解釋，校方最大目標是幫助高中生進入大學，例如提供各種AP課程（大學先修課程），但個人理財跟是否繼續升學無關，因此讓校方猶豫。

此外，賓州大學教育與社會學教授英格索（Richard Ingersoll）指出，不能忽視其他學科的競爭，如心理健康、種族研究、營養等都想成為永久正式科目。而且，上了理財課，勢必會犧牲另一堂的時間，引發反彈。

不過，教青少年學會理財的成本利大於弊。「具備財務知識，能做出更好選擇，代表不會拖累整體社會，為自己創造財富，」曾任加州參議院教育委員會副主席的參議院共和黨領袖威爾克（Scott Wilk）指出。

「此刻生活成本高漲，希望他們避免欠帳，」具有20年銀行工作經驗的金融數學老師巴特勒（Nicola Butler）表示，學生進入現實世界、靠自己理財之前，金融課先協助他們對時事動態有所認知。

她的學生提供《BBC》一些人人都可做到的實用建議——不要以為父母負擔得起；用走路來減少花錢；把錢留給真正需要的東西；不要為了跟風而浪費錢；馬上開始存錢，因為物價越來越貴，現金要保持安全；確定優先事項，為高額支出制定長期計劃...等。