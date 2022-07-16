新莊區的模範父親王民強雖因車禍行動不便，但仍拉拔3位子女長大，還堅持擔任志工15年。（蔡雯如攝）

新北市府16日舉行今年度模範父親表揚大會，新北市長侯友宜出席頒贈金戒指與獎牌，給予54位榮獲模範父親代表，除了讚賞每位獲獎父親的辛勞外，也感嘆自己是「不太及格的父親」，因為過往當警察、現在當市長都相當忙碌，對家庭的付出、關懷少了很多，不過也慶幸家裡凝聚力不錯，因此也覺得獲獎父親非常偉大。

新北市社會局以「父刻映像」為主題，營造復刻造型的頒獎典禮，讓模範爸爸拿著早期戲廳電影票樣式的邀請卡驗票進場，並在「柑仔店」、「棒球場」、「戲院」等復古場景，與家人開心合照，場面溫馨，獲獎父親還能獲得記載各項事蹟、家人合照的手製相機造型紀念相冊。

侯友宜在致詞時，特別點名新莊區的模範父親王民強，侯友宜表示，王民強早年因遭逢車禍，身體受有殘疾，但他不怕艱辛，拉拔3位子女成長，15年來還堅持擔任志工，聽聞王民強的故事後，他差點落淚，也現場向他致意。

63歲的王民強表示，他1983年遭遇車禍，下肢受有嚴重創傷，當時送到台大醫院昏迷許久，甚至一度面臨截肢的風險，雖然最後雙腿順利保住，但是也影響到原本的工作，轉而靠家庭代工維持生計，與妻子一路走來相當艱辛，不僅要養育3名子女，還要負擔房租，也曾多次面臨房租繳不出來的困境。

不過，王民強不自怨自艾，為了賺到更多錢，養活一家人，他也曾在工地搬鋼筋數年，每天早出晚歸，希望給小孩更好的環境，甚至在女兒上一年級後，因緣際會擔任學校志工，一路服務15年。

王民強說，當時他認為自己行動不便，沒有當志工的意願，但女兒幫他報名後，逐漸把服務當成興趣，現在他也在法鼓山、台北醫院急診室都擔任志工，甚至身兼多個協會理事長，希望一路服務下去，直到身體不能做的那天。