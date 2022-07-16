眼淚不是女人的武器，勇氣才是！律師呂秋遠近日分享了一個母親「為母則強」的感人故事，原來他的當事人不僅受到婆家欺凌，丈夫更是明目張膽外遇，離婚後的她被禁止和兒子碰面，這名當事人原本打算消極地偷偷探望就好，卻因為10歲兒子令人揪心的一句話，讓她鼓起勇氣，決定告上法院爭取監護權。

日前律師呂秋遠在臉書上分享案例，一名他協助打官司的當事人在婚前飽受男友媽媽欺負，好幾次吃飯都會故意對她喊「前女友的名字」，相當不尊重人，但僅管如此當事人還是為愛「撩落去」決心步入禮堂，但想到婚後才是惡夢的開端。婆婆不僅變本加厲處處為難，不挺她的丈夫越來越常把「我媽說」3個字掛在嘴邊，更誇張的是還接二連三外遇，甚至更讓她目睹偷腥現場，親眼看見丈夫跟另一名陌生女子打情罵俏，讓她的心猶如刀割。

呂秋遠分享一名離婚4年的母親和前夫打官司監護權的故事，讓3.8萬人感動噴淚。（圖／翻攝FB《呂秋遠》）

呂秋遠的當事人最後選擇結束這段名存實亡的婚姻，但獲得監護權的前夫不准她探望就讀小學的兒子，她只好每次都偷偷跑去學校。某次母子談心時，兒子突然脫口而出「爸爸很壞」，讓呂秋遠的當事人相當詫異，因為夫妻倆離婚時兒子也才6歲，兒子繼續說道，「我記得妳們常常吵架，妳說他在外面有女朋友，他會生氣，要把妳趕走！」、「阿嬤也很討厭妳，她都會在我面前說妳壞話，說妳是壞女人。」

原來，夫妻倆的相處孩子全看在眼裡，總總往事記得一清二楚，更令人揪心的是，兒子居然親口對她說：「我會長大，爸爸會老。等他老了以後，我就送他去養老院，然後把他的房子賣掉，買一間新的跟妳一起住。」這句話猶如當頭棒喝一般，更讓這名母親意識到，孩子也有權利決定要跟誰相處，而為了爭取更多母子倆的幸福時光，她這才下定決心硬起來和丈夫開戰，上法院爭奪監護權。

才就讀小學的孩子居然有這種超齡的反應，不只讓這名母親感動得淚流不止，貼文曝光後更吸引上萬網友狂讚，紛紛留言為這名母親加油打氣，「看得我熱淚盈框」、「強迫懂事的孩子」、「願天下的孩子都擁有被疼惜的幸福」「為母則剛」、「為妳加油，要和孩子一起幸福」。