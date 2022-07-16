不少人有收藏公仔、模型的興趣，儘管外行人無法離解，但看到多年收藏的成果，仍會感到心情愉悅。一名太太擅自將老公珍藏的哥吉拉公仔當伴手禮送給親戚小孩，沒想到老公崩潰暴怒，讓她相當傻眼，「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀」，此話一出，也引發廣大網友的不滿。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，老公出差期間，她的媽媽和親戚來家裡玩，親戚的小孩看到老公收藏的哥吉拉公仔很是喜歡，她媽媽見狀就不斷聳恿，要她把公仔送給對方，最後她如實照做，並拍下照片，打算事後再去買同樣的公仔還給老公。

老公出差回家後，發現收藏的公仔少了一隻，原PO便老實回答已經送人了，並承諾會再買一隻一樣的回來，沒想到老公聽完暴跳如雷，先是說該款公仔很難買，後來又吵著只要自己買的那一隻，「像個小朋友一樣在鬧，然後就甩門出去了」。

原PO說，老公再度返家時，手裡提著一大袋公仔，說是花了10幾萬元買的，讓她氣得跑回娘家，要求老公必須向她道歉，「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀」。

貼文曝光後，網友們一面倒認為是原PO有錯在先，「認真說，該道歉的是妳，那些本來就是妳不該動的」、「不是你的東西，你怎能自作主張」、「媽媽說送小朋友沒阻止就算了，還說老公幼稚，自己有錯還理直氣壯」、「不尊重人在先，後面說再多都只是狡辯」、「這是尊重問題，有毛病的是妳」。

也有熱愛蒐集公仔的收藏家直言，「完全是你的問題，哥吉拉很貴的好嗎」、「其實也跟價格無關，蒐藏的感受是無價的」、「公仔、模型這種東西儘管外人看覺得只是塑膠，但對於收藏家來說是不同的感受」、「說真的，每個收藏的東西都是不能用錢來衡量的，是無價的，難怪你老公會暴怒，長這麼大連基本尊重都不懂」。