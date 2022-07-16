警方加派警力現場圍住鬥毆的進香團。（程炳璋攝）

參與鬥毆的進香團遭警圍住後，向警方抱怨對方先動手。（程炳璋攝）

警員陳泓均勸架欲奪進香團員手上的開山刀，卻遭刀刃畫傷，被民眾拍下影片。（擷自呂紹齊臉書／程炳璋台南傳真）

警員陳泓均受傷掛彩，被送往醫院包紮。（程炳璋攝）

綠衣的新店進香團與白衣的彰化進香團因停車糾紛起爭執鬥毆。（擷自呂紹齊臉書／程炳璋台南傳真）

有車輛受車窗遭轎棍砸破。（程炳璋攝）

台南市西羅殿日前才傳出有進香團信徒聘請比基尼辣妹引發兩極化觀感，16日又傳2進香團因停車糾紛，在廟前糾眾攜械大亂鬥，有人驚聞多發槍聲，引來警方到場，陳姓員警勸架奪刀右手掛彩，瞬成血手掌。警方帶回鬧事的2進香團員共64人，依聚眾鬥毆、毀損與傷害罪嫌究辦。

全台大小廟宇趕在鬼月前夕完成進香儀式，台南市中西區西羅殿主祀廣澤尊王，最近進香團甚多，鬧出不少風波。日前才傳出有進香團自行找來比基尼辣妹參香贊助光彩，被網友拍照散布網路，遭誤認為是廟方的比基尼辣妹陣頭，引發兩極化觀感，廟方甚感困擾。

不料16日又有台北新店與彰化的2進香團南下西羅殿參香，彰化團參拜完正要離去，車子停在廟前，擋到正要進廟參拜的新店團，新店團員不滿，向彰化團員叫囂，兩團成員爆發口角糾紛，接著在廟前大亂鬥。

穿綠衣的新店團員約有上百人，動手者起碼30人，穿白衣的彰化團約有十多人，較為勢單力孤，兩團除了徒手互相幹架，還有人拿出刀械互砍，有信徒的汽車後車窗遭轎棍敲破，過程中有民眾驚聞槍聲，白衣的彰化團指證是新店團員持槍示威性對空開槍5、6槍，警方現場未發現彈殼，初步調監視器未發現有人開槍。

大亂鬥過程中，剛南調台南工作才2周的長樂派出所警員陳泓均，見到落單同事獨自制止1位手持開山刀揮舞的白衣進香團員，緊急上前協助，欲抓住揮刀者手腕，卻遭刀刃畫破手掌，當場血流如注變「血手掌」，被送往醫院，診斷傷及韌帶，需住院開刀。

警方將綠衣的新店團員59人帶回警分局，白衣的彰化團員5人帶回派出所，雙方隔離問訊，釐清案情，全案將依聚眾鬥毆、毀損與傷害罪嫌究辦。