對於民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學與台大國發所碩士論文捲入抄襲剽竊疑雲，資深媒體人趙少康認為，台大論文審查委員難找，還要開秘密會議，還要2/3高門檻才算通過，本來是為了防止濫殺，現在反而成了保障爛貨，也是他主張開放審查直播的原因，讓想護航者無所遁形。

趙少康在臉書指出，余姓調查員的論文中，選舉民調數字是林智堅提供的，而林智堅抄的是余的文字，其實根本不必什麼審議委員，有沒有抄襲，輸到電腦裡ㄧ比對就都出來了。

他強調，中華大學的論文則更明顯，一篇報告竟然能出現在各種場合，掛不同名字發表，就算林智堅的確參與一部分研究，他也只能把他親自參與研究的部分發展成論文，而不能把別人的部分變成他的論文。把別人的研究用在自己的論文上，就是剽竊、就是抄襲。

趙少康還主張，所以今後所有的碩博士在履歷或選舉公報上，都應該註明清楚到底是正規班還是在職進修班？就像MBA與EMBA，一看就知道分別。

趙少康直言，中山能，台大、中華沒有道理不能！