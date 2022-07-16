自從臉書（Facebook）執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）在二○二一年十月下旬宣布正式將公司名稱改為Meta，並以虛擬實境為公司未來願景、元宇宙成為業務核心後，暌違多年，扮演著使用者進入元宇宙載具，被視為「入口」的ＶＲ（Virtual Reality）、ＡＲ（Augmented Reality）等頭戴式裝置就再次吸引市場鎂光燈關注。

ＶＲ指的是虛擬實境，利用電腦演算技術及穿戴式裝置，整合與改良現有的聲音、影像、繪圖、文字等技術，建構出一個擬真的３Ｄ空間，產品追求融入（Immersion）、互動（Interaction）及想像（Imagination），要讓使用者有「身歷其境（Immersed）」的感覺，擁有如虛擬世界在現實中成真般的沉浸式體驗，可以即時、沒有限制地觀察空間內的事物，使用視角是完全虛擬的，現階段大多應用在遊戲、直播、影視等領域。

至於ＡＲ則是擴增實境，就是將虛擬物件或相關資訊透過投影擴增到現實空間中，視角上有別於ＶＲ，是屬於半真半虛，現階段大多應用在工業、零售、航太國防、醫療、遊戲等領域，ＡＲ的出現，並不是要取代現實空間，而是要在現實空間中將虛擬資訊疊加上去，用來增加周遭環境的認知與理解。

虛擬實境技術商品化

事實上，VR/AR應用的概念早在多年以前就曾經紅極一時，任天堂（Nintendo）在一九九五年推出全球第一款款藉視差原理產生３Ｄ視覺效果的遊戲機Virtual Boy，就可以說是ＶＲ眼鏡的前身，但由於當時技術尚未成熟，產品訂價仍昂貴、缺乏可攜式性、遊戲內容多樣性不足等問題，另Virtual Boy產品銷售量未達目標，在隔年初便被迫停產。的確，當時對於整體VR/AR產業各個面向的發展均未成熟，包括應用場域、使用情境、硬體設備、軟體系統、遊戲規則、整合平台、商業模式與供應鏈等都還在起步階段，產業因此一度沉寂、步入寒冬。

多年後，隨著科技的進步、互聯網的發展及硬體和影視技術的日益成熟，加上新冠肺炎疫情在全球大流行，在遠距及非接觸模式下，包括會議和社交活動等需求，刺激VR/AR市場需求有增無減，相關技術和商業化的關注越來越多，且包括谷歌（Google）、蘋果（Apple）、Meta、微軟（Microsoft）等國際科技大廠紛紛投入開發、布局，並積極將虛擬實境各項技術商品化到相關產品，帶領VR/AR概念重出江湖。

若根據各項研調發布的數據來看，虛擬實境及擴增實境這兩大市場潛力及成長性的確不容忽視。國際數據資訊公司（ＩＤＣ）就預估全球VR/AR支出將從二○年的一二○億美元，成長至二四年的七二八億美元。ＨＳＢＣ預估全球虛擬實境裝置出貨量將從二○年的五六○萬台上升至二一年的一二○○萬台，二五年達五○○○萬台，三○年則是高達一．七八億台。跨國會計師事務所PwC發布的資料也顯示至二○三○年，VR/AR對全球ＧＤＰ貢獻可達一．五兆美元，二○二一至三○年的年複合成長率高達三○％。集邦科技（TrendForce）則預估，二一年全球虛擬實境應用內容市場規模總值已突破二一億美元，預估二五年將達八三．一億美元，年複合成長率達四○％，二二年全球VR/AR裝置出貨量將上看一二○二萬台，其中，Meta旗下Oculus與微軟依舊分別占據消費與商用市場的領先地位。

Meta推動ＶＲ普及企圖心強烈

確實，Meta旗下Oculus和微軟絕對可以說是現今在虛擬實境應用技術、VR/AR裝置發展腳步最快的企業。Meta在一四年以二○億美元收購Oculus，Oculus在一五年就發表首款虛擬實境頭盔Rift，接著在一九年推出能以獨立形式運作的Oculus Quest，二○年十月Oculus Quest 2上市，自二一年至二二年六月，已銷售八○○萬套Oculus Quest 2頭戴式裝置，累積目前Quest系列在全球市占率已達八○％。值得一提的是，根據日本媒體針對Meta的ＶＲ眼鏡進行零組件調查後發現，相較於智慧手機零件成本，Meta的ＶＲ眼鏡零件成本占了產品售價六成以上，可見Meta的ＶＲ眼鏡利潤不高，從Meta在產品上的推廣策略來看，顯示出Meta推動ＶＲ普及速度加快的企圖心。

另一家在VR/AR裝置著墨甚深的還有微軟，微軟偏重於企業應用，HoloLens為其主要產品，目前最新的是HoloLens 2，可提供企業運用在工廠、醫療、娛樂等領域，做為遠端協作、工廠設備維修、人員培訓及沉浸體驗等應用；在今年則是與韓國大廠三星（Samsung）合作開發HoloLens 3 ，據外媒報導，兩家公司預計在下一代ＶＲ頭盔上至少合作兩年，合作內容包括在三星手機上預裝Office Mobile和其他微軟應用程式。

其實，谷歌比上述大廠都更早往VR/AR領域布局。Google母公司Alphabet在一二年問世的ＡＲ眼鏡Google Glass，更被《時代》雜誌評為當年度最佳發明之一，但第一代Google Glass在商業市場領域卻沒有取得成功，甚至是在一五年停產。後來谷歌在一七、一九年分別推出第二代、第三代Google Glass，銷售對象由消費者轉換為專攻企業客戶，提供給製造、物流、醫療等業者，用以輔助員工提高工作效率。近期Google也默默展開多項部署，據美國科技媒體《The Verge》指出，Google正在利用重組的Google Labs進行一項代號「Iris」的神祕專案，此專案研發「ＡＲ頭戴式顯示裝置」，預計將搭載Google自家設計的Tensor處理器，支援在安卓系統上運行，外觀和滑雪護目鏡相似，無需外接電源，可完美融合數位畫面和現實世界的影像，傳聞這項產品最快會在二四年問世。

蘋果低調註冊專利及收購

而蘋果也早在二○○八年就著手布局相關領域，且相當低調地在專利註冊及相關收購，截至二一年為止，蘋果已有五千件以上與VR/AR相關的公開專利申請，在發明專利占比更超過九七％；至於蘋果將推出VR/AR頭戴裝置產品的傳言已盛傳許久，始終仍未見到產品的蹤影，近期終於在今年六月上旬的全球開發者大會（ＷＷＤＣ）後，執行長庫克（Tim Cook）接受媒體採訪時首度透露，VR/AR頭戴裝置的開發進度，這也間接證實了蘋果將推出頭戴裝置的消息。不過目前第一代尚未正式問世，第二代的消息在市場上就已甚囂塵上，據天風國際分析師郭明錤七月十一日在推特的發文表示，蘋果第二代AR/MR可能有兩種機型，分別為高階款與低價款，預計在二五年上半年出貨，零組件供應商則預計在二四年下半年開始出貨。

隨著越來越多科技大廠加入VR/AR產業，並陸續推出VR/AR裝置，對於VR/AR產業鏈所應用的光學、感測、顯示等相關技術值得密切留意。

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