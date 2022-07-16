南韓人氣演員朴敘俊曾主演多部熱門韓劇，是不少粉絲心中理想型，日前結束英國工作返韓之後，有一名網友透露曾目擊男神現身英國，同行者除了身邊助理，另有一名美女陪逛精品店，據此猜測「不知道是不是女票(女朋友)」，並貼出確實是他本人的照片掀起熱議，隨後女方身分被人挖出，來頭可不簡單。

網友曬出野生朴敘俊現身英國，猜測同行女伴是他的女友。(圖/小紅書)

出道11年的33歲男星朴敘俊，曾與圈內女星朴敏英等人傳過戀愛緋聞，感情世界頗被外界關注，14日才返回韓國，就被巧遇他的網友PO出遊英照片，指出他身邊助理外有個美女，網友欲為巧遇男神留念時，而這位疑似女友的女子察覺偷拍後立刻躲閃，最後只拍到朴敘俊和助理同框照，女方身分仍遭起底。

後來有網友根據諸多線索，推測該位美女是有「翻版IU」之稱的Youtuber秀妍，擅長翻唱歌曲的她擁有一百萬粉絲，而她和朴敘俊親弟弟互為IG好友，雖未追蹤朴敘俊但會很快點讚貼文，還有網友挖出二人與《魷魚遊戲》鄭秀妍及其他人的合照，似乎曾因工作有過碰面機會，後來該同框照已被設計師刪除。

事實上，現年28歲的百萬網紅秀妍，身高擁有172公分，頻道多為翻唱作品，不只大秀才華吸引粉絲，也經常貼美照和粉絲互動，外貌甜美如她，部分角度超像南韓女歌手IU，清澈嗓音配上出眾外表，不時套上中空裝，露出纖細小蠻腰和緊實肌膚，一雙白皙美腿也超級吸睛，外在條件和內涵皆是相當優越。