舊金山國際機場表示，國際航廈15日晚間因為接獲爆裂物威脅而進行人員疏散，目前恢復正常運作。

路透社報導，機場今天在推特發文表示：「警方已經排除國際航廈威脅，舊金山國際機場恢復正常運作。」

因為接獲炸彈威脅，舊金山國際機場國際航廈昨晚進行人員疏散，並在調查時發現一個可疑包裹。

機場方面表示，機場快線（AirTrain）和灣區捷運系統（Bay Area Rapid Transit）已於當地時間上午6時25分恢復運作。

美聯社報導，警方調查後扣押一名男子。

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