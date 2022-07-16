台東首次舉辦帆船錦標賽，16日在活水湖登場。（莊哲權攝）

台東首次舉辦帆船錦標賽，16日在活水湖登場。（莊哲權攝）

台東市體育會帆船委員會舉辦第1屆帆船錦標賽，今天在活水湖登場，40多名選手陸續揚帆出發，湖面帆影點點，主辦單位表示，比賽過程中不只考驗參賽者的默契、體力與經驗，更考驗參賽者的人品及對比賽的尊重，因此，帆船賽被稱為最紳士的競賽。

台東首屆「活水湖盃帆船錦標賽」，16日吸引來自縣內外41位好手參加，其中有不少是小選手，但玩帆船經驗都超過1年以上，笛音響起，選手立刻調整風帆前進，而活水湖的風忽大忽小，有時還會無風選手們都要隨時注意更換風帆受風力的方向。

台東的小選手說，活水湖四面都被樹林包圍，幾乎快沒風，帆船靜止不動，不能用手或其他非風力方式來滑動，只能不斷動帆靠一點點風前行，在活水湖比賽比在杉原灣還難，但還是好玩。

帆船委員會表示，帆船運動不僅可以鍛鍊健康體魄和嫻熟技巧，更要掌握機械、天文、氣象等多方面知識，過程中還考驗者參賽者的人品及對比賽的尊重，是最紳士的競速運動之一。

帆船委員會指出，未來期盼能夠將帆船比賽帶到台東海域，將賽事晉升為全國規模，並聯合更多水域遊憩業者辦理海洋生活節，吸引更多人來訪台東，更拉近人與海的距離。

西班牙籍的帆船運動選手小飛定居台東後，2018年就為在地中小學生開辦了帆船學校學習風帆船，他說，在平靜的水域首次舉辦活水湖盃帆船比賽，不單是希望對縣內選手的日常訓練成果驗收，也盼望讓政府看到帆船運動在台東推廣的成果。