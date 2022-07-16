美國國會2019年通過一項法律，要求美國電信業者汰換華為、中興通訊等廠商設備，並提供補貼協助這項行動。不過聯邦通訊委員會（FCC）日前表示，進行這項作業需要49.8億美元的成本，扣除國會19億美元的撥款補貼，仍需約30.8億美元的資金。

路透社報導，FCC主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）周五（15日）致信參議院商務、科學和交通委員會主席坎特韋爾（Maria Cantwell），內容提到汰換設備總成本需要49.8億美元，仍有30.8億美元的資金缺口。

羅森沃塞爾說，國會提撥的19億美元資金，僅佔公司約4成的汰除費用。

FCC認為華為和中興通訊會給國安帶來風險，將這2家廠商列為威脅，並禁止美國公司動用83億美元的政府基金購買其設備。但在推行拆除設備的計畫中，美國國會僅提撥19億美元，引起有關拆除計畫如何有效實施的問題。

羅森沃塞爾表示，在沒有提撥額外資金前，FCC將採國會規定的優先計畫。她補充，FCC將在撥款下來後開始處理補貼請求，而美國公司在收到補貼以前，不需要完成作業。