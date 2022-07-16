苗栗家扶中心安排弱勢家庭幼兒學習理財，親子展示存錢撲滿成果。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心安排弱勢家庭幼兒學習理財課程，16日舉行畢業典禮。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心針對弱勢家庭家長及幼兒實施「兒童啟力─幼兒教育方案」以教導親子正確理財觀念，本屆課程從去年8月起維期1年，雖遇到嚴重疫情，但並未中斷學習，16日共有12對親子畢業，並將開始今年最新目標，就是練習「存款」。

苗栗家扶中心在服務弱勢家庭時，發現家中經濟確實會影響到兒童的學習發展，家長的親職能力不足，或是孩子教養方式都是關鍵因素之一，因看見家庭需求而推動幼兒教育方案，希望弱勢家庭不再因經濟關係而錯失學習機會。

苗栗家扶所推動的幼兒教育方案，主要推動儲蓄計劃及觀念，以活潑有趣的方式，帶給家長及孩子相關專題課程，課程內容豐富多元，給予家長風險管理、理債及保險基礎觀念，幼兒課程則是透過繪本、桌遊等，讓孩子了解收入、支出、想要及需要，建構兒童基礎理財知識、認識金錢運用。並透過親子課程安排親子共讀、藝術創作、肢體開發等內容，增進親子之間的互動及正向關係，讓每對親子都能在正向的氣氛中學習，使親子之間的感情不斷升溫！

經過一年的學習歷程後，16日，苗栗家扶中心替參與的12對親子舉行課程畢業賽禮，在典禮上，家長分享著一年來的心得與學習，而孩子也將努力以久的撲滿帶來，開心的與社工分享長久的努力及收穫，也分享這筆存款如何使用。

小雪媽媽說，每年小雪生日都會安排旅遊活動，都是家長出錢，這次有這個儲蓄計畫，今年小雪的生日就是自己存錢，然後阿嬤、舅舅等也幫忙出一點，讓小雪的生日旅遊得以實現。

承承阿嬤說，我就是讓承承幫忙掃地、摺衣服，就給他零用錢，本來計畫用這筆存款祖孫一起出去玩，但因為疫情的關係都不敢出去，所以改買麥當勞慶祝。

苗栗家扶希望未來家長及孩子們都能用踏實與穩定的步伐，來面對每一個挫折，並能克服生活中的重重困難，創造不一樣的未來!