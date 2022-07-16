Darren和老婆相處時，都是他撒嬌居多。（Darren提供）

邱凱偉（Darren）和老婆曾威菱（Vivi）結婚7年，育有1歲多的可愛兒子Travis。有了孩子，和老婆的2人世界也得犧牲，他坦言和老婆很久沒有一起看電影，拍戲回到家也不會有浪漫驚喜，心思幾乎都在兒子身上，「有了小孩相處模式會不一樣。」

雖然夫妻倆生活變得平淡，但當初相識過程浪漫宛如偶像劇。2人頭幾次在聚會場合見面，Darren都因為喝太醉沒看清楚Vivi長相，直到第4次見面，立刻被她的眼睛吸引，卻害羞不敢要電話。半年後Darren開車停紅綠燈，Vivi從他面前走過去，立刻搖下車窗大叫：「牛肉麵！（Vivi外號）妳電話多少？」而Vivi也在對街大喊電話號碼，2人開始發展戀情。

Darren說相處時都是他在撒嬌，老婆的個性比較冷靜。有次吵架他氣到捶牆壁，還作勢掐自己，老婆只是冷冷地回：「你在幹嘛？」讓他演不下去，瞬間氣消。就連第一時間得知入圍金鐘獎喜極而泣，老婆雖高興但也酷酷地問：「你幹嘛哭啊！」反而得獎了，老婆才在電視機前感動落淚。

有小孩後，嘴甜的Darren還是會稱老婆是「大寶貝」，不過浪漫也變得務實，工作結束回到家會主動做家事、曬衣服，「她帶小孩已經夠累了，還要看到髒亂的環境，我就分擔這些。」還會貼心地幫老婆按摩，紓緩她的痠痛，手藝老婆滿意嗎？Darran自豪笑答：「她無比的歡樂！」