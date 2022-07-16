中原大學商業設計系師生為龍潭三和社區設計一系列創意包裝，包括可愛吉祥物與周邊商品。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

中原大學商業設計系「閱過中原」成果展，近日在三元宮前廣場展出。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭區三和社區位於桃竹來往要道，近年以觀光為角度的地方創生發展有成，成為許多遊客清單中的祕境。中原大學商業設計系師生發揮所學專業，替三和社區設計一系列創意包裝，包括導覽手冊、旅遊路線圖與文創商品等，近日在三元宮前展出，透過青年創意呈現農村風情。

中原大學商設系與龍潭三和里閱過山丘有機書店合作，在三元宮前舉辦成果展，秀出作品包括導覽手冊、旅遊路線圖、三元宮形象識別標誌、文創商品、在地產品包裝等。其中導覽手冊內容豐富，以文青旅行、客家文化、農家樂體驗、漫步山林賞花等多項主題，讓遊客更加認識社區，自由選擇路線遊玩。

中原大學商設系副教授黃文宗說，三和社區有許多寶藏，讓學生實際走進社區觀察，發掘人事物的特色，感謝社區給學生學習的舞台；商設系主任陳靜宜也表示，校方與龍潭有長久的地緣合作關係，未來也會為在地發展，增加更多可能性。

閱過山丘書店這次帶領學生深入社區，感受在地特色，書店創辦人胡佩寰表示，過程中與年輕人激盪出不少創意，為社區帶來新的刺激和改變，例學生以書蟲意象為書店設計的「SUSU」形象標誌，就是富有好奇心的小書蟲，帶領遊客認識書店與社區，以創意推廣閱讀。

桃市府青年事務局長陳冠穎強調，青年局為地方創生提供青創資源不遺餘力，中原師生走入三和社區產出的成果，每項設計都非常有溫度，相信類似的產學合作機會，無論是對社會或學生都有很大幫助，期待日後會有更多文化與創意的激盪發展。