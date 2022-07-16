《日本時報》（The Japan Times）15日報導，多名消息人士透露，英國和日本即將達成協議，準備將各自的「暴風」（Tempest）和F-X計畫合併，共同打造下一代匿蹤戰機。這也代表原本被認為最可能拿下F-X主要協力廠商、曾研製F-22與F-35的美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）恐被一腳踢開。

根據報導，3名未具名的消息人士告訴「路透社」（Reuters），英國和日本希望於今年底前達成新協議，將貝宜系統（BAE Systems）負責的「暴風」和日本三菱重工F-X計畫合併，研發一款具備共通設計、但在細節上可依各自需求稍有變動的噴射戰機。

消息人士指出，計畫預計耗資數百億美元，英國和日本在其中將維持「平等的夥伴關係」，並共同分擔高昂的開發成本，降低各自的財務壓力；兩國也希望推進新戰機的對外出口，由英國負責向其他歐洲國家推銷、日本主攻亞洲市場，希望藉擴大生產數量來壓低整體成本。

消息人士表示，日本政府本來選擇美國洛馬作為F-X戰機的主要外國合作廠商，但由於美國對機敏技術的分享管制過於嚴格，導致夥伴關係在今年「破局」。過去日本在自製F-2戰機期間，也曾因類似問題與美國發生衝突，故於此次F-X計畫啟動時，便多次強調要由自己主導。

由於「暴風」計畫的參與者本就還包含瑞典和義大利，因此若前述合作順利進行，包括JAS-39「獅鷲」（Gripen）戰機的製造商紳寶（SAAB）、義大利國防巨頭李奧納多（Leonardo）、英國著名發動機大廠勞斯萊斯（Rolls-Royce）、歐洲先進武器製造商MBDA等歐洲廠商，都會有機會分一杯羹，將衝擊近年來美國國防產品在市場上的主導性。