位於台中市忠明南路、五權南路的天橋是否拆除？內政部營建署日前核定補助忠明南路路平經費，同時建議市府評估拆除該處天橋，但近來有人在天橋上懸掛白布條，當地居民也認為，該路口旁有國小，應留給學童安全的通行空間。建設局強調，目前該案還沒確定，將了解使用情況後評估。

懸掛在天橋上的白布條，斗大字體寫著「天橋不要拆」，還呼籲市長媽媽給信義國小學生安全上下學的通道。住在附近的居民則說，信義國小距離該處路口不遠，路口處雖有斑馬線可行走，但上下班時間車流量大，學生與家長都會行走天橋，希望不要拆除。

居民說，該處路口常有大客車與機車行經，經常發生為了待轉停在斑馬線上的情況，機車與行人爭道，相當危險，若留下天橋，對行人通行來說較有保障。

天橋拆除與否的問題，主要是因營建署日前核定補助忠明南路道路燙平經費1.5億元，施工範圍預計從南屯路到國光路，且配合工程施作，雙邊人行道將拓寬，但營建署核定補助時也附帶要求，市府應評估忠明南路、五權南路的天橋是否拆除。

建設局為此舉辦2場說明會，市議員羅廷瑋說，參加說明會的民眾對天橋拆除與否有正、反意見，有人認為天橋樓梯、橋柱占據人形空間，且容易衍生死角、引發交通事故；他則認為，中央應該尊重居民意見，不要把天橋拆除經費與道路燙平經費綑綁再一起，讓地方能充分討論、取得共識，且目前舉辦的說明會參加人數也不夠多。

建設局表示，天橋不是一定要拆，營建署的意思是希望一併檢討拆除或另尋配套，因目前天橋的使用面向多、民眾意見也不一，建設局將持續收集當地交通流量、天橋使用頻率等資料，再做評估。