麗芙泰勒在《偷香》中有相當逼真的性愛戲。（車庫娛樂提供）

以《末代皇帝》獲得奧斯卡最佳導演的名導貝納多貝托魯奇 （Bernardo Bertolucci）經典之作《偷香 》（Stealing Beauty）找來以《魔戒三部曲》中的「精靈公主」聞名全球的美國知名女星麗芙泰勒（Liv Tyler）主演，故事描述一名美國少女來到義大利托斯卡尼，想要找到當年初吻的對象並獻出處女之身，同時還要解開母親日記裡的謎團。數位修復版即將在台灣大銀幕上映。

該片是麗芙泰勒首度擔任女主角的電影，拍攝當時她只有18歲，全片皆在義大利托斯卡尼實地取景。麗芙泰勒回憶，在義大利拍《偷香》的那個夏天，她跟當地人的友誼在戲裡戲外似乎沒什麼分別，讓她非常懷念，「我做了很多瘋狂的事，一群朋友帶我去了一個有天然溫泉的地方。每個人都赤身裸體、升營火和喝啤酒……我指的是，在一片漆黑的晚上，天上只有月亮跟星星。」她更透露，某天晚上，在營火前喝了幾杯酒後，貝納多貝托魯奇要求她演出一場戲，要她擦掉眼淚然後開始撫摸自己。麗芙泰勒笑道：「我當時想，你的意思是要我自慰嗎？」

除了要在鏡頭前面撫摸自己之外，《偷香》還包含相當逼真的性愛戲，不過麗芙泰勒非常信任貝納多貝托魯奇，她認為現場是「完全安全的」，對所有演出內容都保持開放心態，但她也坦言，當時對自己的裸體不太滿意，「在那個年紀，你對很多事情都感到陌生和不確定，但同時又對很多事情感到確定和過度自信。」麗芙泰勒認為，就是這種矛盾的心情，讓《偷香》獲得許多年輕女孩的強烈共鳴。

該片編劇蘇珊邁諾特（Susan Minot）本業是小說家，這是她執筆的第一部電影劇本。她回憶，當初貝納多貝托魯奇向她講述這個「女孩來到異國想要擺脫處女之身」的故事時，她覺得有些反感，認為這只是老男人想窺視年輕女孩的藉口，於是追問他為何會有這樣的故事概念。貝納多答道，他某次跟朋友吃早餐，真的遇到一個從外地來的女孩，她打算在返鄉上大學前破處，「我無法想像她腦袋裡裝了什麼，為什麼會有這樣的念頭。」最後，蘇珊邁諾特和貝納多貝托魯奇合作，把這個角色變得更豐富立體。

《偷香》故事描述19歲的美國少女露西（麗芙泰勒 飾）來到義大利托斯卡尼探望母親的故友，想解開逝去母親日記中的謎團。年輕動人的露西宛如催化劑，激起了一陣旋風，讓大家再度想起年少輕狂的歡愉與苦痛。在露西解開自己的謎之前，已先改變了一群人的生活，數位修復版將於8月5日在台上映。