前新竹市長林智堅投入桃園市長選戰，卻因論文抄襲風波被重創選情；對此，時事評論員朱凱翔今(16日)在《週末大爆卦》節目中分析，林智堅的人設崩壞這點很難解，但台大論文審查結果有可能寫得「雲裡霧裡」，讓雙方各取所需；但綠營如果硬凹硬護航，可能會複製2018的大敗。

主持人李珮瑄指出台北市議員王鴻薇秀出的新事證，上書林智堅當年為「無薪研究助理」，工作內容僅為「協助執行調查，並執行計畫行政相關事宜」，講白了就是「幫忙發問卷的」，哪來可以主張自己有著作權？而林智堅則反批國民黨一天開好幾場記者會，不過都是「複製貼上」在幫忙抹黑。

朱凱翔笑說：「他講人家『複製貼上』？他為什麼要把這個對他不利的關鍵詞連結在一起？文稿寫得太糟糕了吧？文膽要好好處理一下」，他指出王鴻薇提出的新事證，讓研究團隊的組合曝光，怎麼可能老師得到的標案，是研究生林智堅寫的？難道是李有真博士跟王敏朗博士要被控訴抄襲？資料曝光證實林智堅在研究計畫確實有一席之地，但工作也許就只是訂便當、發問卷、整理資料等。

被問到有解嗎？「我覺得解不了耶，大概只能尋找新的議題，去轉移這場桃園選戰的焦點」，朱凱翔說，林智堅現在走在一條非常危險的路上，要看國民黨是否能延長戰線、擴大戰果，因為林智堅現在的情形跟別人不一樣。他舉例，假設他跟身旁的黃揚明角逐一個位子，兩人各自有希望營造出的人設，在議題攻防上可能支持者很嗨，但一般民眾不太有感；但林智堅是整個靈魂被置換，勤奮向學雙碩士的人設形象被徹底抽乾了。

朱凱翔指出，林智堅現在的人設變成一個「抄襲仔」，考中華大學考了3次還要靠著當兵加分，即使如此還不好好念書，還要靠抄襲，「是他的本體被打到了，不是搞個發言人就可以應對的日常攻防」。民進黨除了英派整個「撩落去」之外，很多人現在噤聲不講話，還有如林俊憲說「到底怎樣講清楚」，很多綠營人非常焦慮希望冷處理，結果下面網軍還到處去引戰說「你們不懂啦」，「所以我想不出林智堅這個最後要怎麼去收拾」。

而關於台大與中華大學最後的論文審查，朱凱翔表示，「其實我想到最有可能的做法，就是它會把抄襲與否，講成『雲裡霧裡』繞不出來，然後各取所需，你可能覺得它是抄襲，民進黨會從中找到一些句子跟論述，硬是說它沒有抄襲，到時候可能變成這樣，這是我覺得最可能的結果，但我不認為它是應該出現的結果，因為台大你不要為了林智堅，搞到自己臉都不要了。」綠營只能止損，硬護航只會更傷，別忘了2018有拔管案跟吳音寧，那都是逆著民眾的意志，用政治權勢下去硬凹，結果導致2018的大敗，林智堅跟民進黨現在都走在懸崖邊緣。