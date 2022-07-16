根據民進黨公布的最新桃園市長民調，民進黨提名的林智堅以37.3%的支持度，領先國民黨提名張善政的27.2%，多達10.1個百分點。媒體人「逆風的烏鴉」今(16日)在臉書表示，依據民進黨這份民調，把張善政和林智堅的支持率對調，應該就接近真相了。

逆風的烏鴉16日在臉書貼文表示，有媒體引述民進黨論文抄襲案時，其中談到桃園市長選戰民調，稱林智堅的支持度沒有因為抄襲案下滑，倒是張善政的支持度明顯往下掉，還說林智堅的知名度還因此提高，可說因禍得福。

逆風的烏鴉接著表示，民進黨自知這份民調要說林智堅因論文案支持率往上走是匪夷所思的，所以操作成支持率不動，應該是恥度極限了。民進黨害怕張善政也加入戰局，因此他們主要想操作的，就是，此案對張善政的負面影響，稱張善政因為此案支持度下降。由於這幾天張善政開始談論文案，讓藍營砲口一致，這對民進黨和林智堅當然都造成壓力。

不過，逆風的烏鴉也指出，這次操作失敗的地方，就是畫蛇添足地稱林智堅因禍得福。除了真的太走夜路吹口哨，如果綠營埋單這說法，豈不是鼓勵他們也多多宣傳此案？這就有趣了：藍綠共識，都是要打論文抄襲案嗎？而依據這分民調來看，他認為，把張善政和林智堅的支持率對調（包括上一次的），應該就接近真相了。