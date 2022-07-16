民進黨新北市長參選人林佳龍今前往台中，與同黨台中市長參選人蔡其昌合體，林佳龍也再度提及競選口號「新北大翻新、市民一起贏」，他表示，新北市長侯友宜已擔任副市長與市長12年，雖然非常認真推動市政，但遇到瓶頸困難無法解決跨域治理，應當換他接棒，並點出三議題對比。

林佳龍表示，新北是新台北，需要有新人新政新氣象，新北升格12年來沒有真正升級，也沒有鏈結在地與國際，侯市長已經擔任副市長與市長12年，相信已經盡力表現最好的能力，希望能由他接棒做後續衝刺。

「新北市從台北縣至今有17年是國民黨執政，難免有包袱與慣性。」林佳龍說，民主政治需要推陳出新，從大台北首都圈區域聯合治理來看，新北市連結北北基桃重要的樞紐城市，「大翻新」有雙層意義：升格到升級、在地到國際，因此台語也有「大翻身」意思，希望形塑新的新北認同，顧及各選區議員在地特色、重新組合各鄉鎮市區、兼顧在地訴求重點，希望打造「市民一起贏」的未來。

林佳龍也說「侯市長非常認真在推動市政，但是在遇到瓶頸困難無法解決跨域治理」，侯市長能量已發揮極致，城市發展是接力賽，若由他接棒，將在侯市長的基礎延續，進行「新北大翻新」，在基礎上全力衝刺，從城市發展做好國土規畫，讓新北市脫胎換骨，成為台灣新都與國際城市，他也強調，完成結構轉型才是新北成為新都的蛻變。

林佳龍更點出3個議題，第一「山山之役」，包括陽明山或觀音山看大台北的討論，需要更高角度，從空中看見首都圈的對比；第二「林口交流道」，他在交通部長任內解決需要跨域治理的問題，放下本位主義找到解決方案，像是林口與龜山上下交流道、基隆捷運的北北基跨區整合、淡江大橋共構、淡北道路兼顧新北與台北路線的整合，他認為是地方政府需要做好的溝通；第三「弔唁日本前首相安倍晉三」，留言內容是否具高度與國家戰略意義，大家已觀察到與對手的對比，因此有信心在選戰獲勝。

另外，針對何時拍攝定裝照，與基層小雞合體。林佳龍則說，預計7月26日陸續拍攝，已提供市議員競選的識別系統與口號，讓議員們能善加組合利用看板與文宣，將用最快速度衝刺選戰，未來拍攝也會配合議員創意，大眾可拭目以待。

跨域治理