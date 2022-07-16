台南西羅殿連日有各地進香團前來謁祖進香，今發生新店、彰化2進香團因停車爆衝突，當街叫囂扭打，還有民眾稱目睹新店人馬持槍對空開5、6槍。（翻攝自爆料公社）

台南西羅殿連日有各地進香團前來謁祖進香，今（16）發生新店、彰化2進香團因停車爆衝突，當街叫囂扭打，還有民眾稱目睹新店人馬持槍對空開5、6槍，衝突影片曝光，不過有趣的是，有網友發現1名拾荒阿伯在鬥毆群眾旁神色自若地搬紙箱，笑說「整場焦點回收阿北，果然見過大風大浪」。

爆料公社曝光當時影片，西羅殿外道路有2派人馬互相叫囂，還有人拿棍棒揮舞，不過影片中1名用機車堆放紙箱的老翁在過程中仍不疾不徐地將整疊紙箱搬至拖車上，原PO分享影片說「整場焦點回收阿北，果然是見過大風大浪der（的）」，網友留言笑說「阿伯果然見過世面」、「阿伯只看見一堆垃圾在打架」。

台南西羅殿連日有各地進香團前來謁祖進香，今發生新店、彰化2進香團因停車爆衝突，當街叫囂扭打，還有民眾稱目睹新店人馬持槍對空開5、6槍。（翻攝自爆料公社）

據了解，這起衝突肇因新店進香團不滿彰化進香團停車時，擋到他們的路，雙方一陣扭打，其中，身穿綠衣的新店人馬約3、40人，身穿白衣的彰化進香團也有1、20人，新店進香團人多勢眾，朝著彰化進香團猛打，過程中還有民眾疑似看到有綠衣人掏槍對空鳴槍，也有民眾聽到疑似槍聲。

穿綠衣的新店團員約有上百人，動手者起碼30人，穿白衣的彰化團約有十多人，兩團除了徒手互相幹架，還有人拿出刀械互砍，有信徒的汽車後車窗遭轎棍敲破，過程中有民眾驚聞槍聲，白衣的彰化團指證是新店團員持槍示威性對空開槍5、6槍，警方現場未發現彈殼，初步調監視器未發現有人開槍。