陶晶瑩(陶子)和李李仁婚後育有女兒荳荳和兒子小龍，昨(15日)一家人去拍全家福，未料她看到16歲女兒的獨照後驚呼「沒想到出現了一個九頭身酷妹妹」，而荳荳的名模氣場也驚豔網友。

陶晶瑩在社群發文，透露昨天去拍了全家福，並分享2張女兒的獨照，打趣說：「沒想到出現了一個九頭身酷妹妹」。只見荳荳穿上短版上衣搭寬鬆長褲，平坦小腹若隱若現，率性把外套披在肩上，對著鏡頭擺出高冷表情，氣場全開，展現名模風範。

而從小就喜歡打籃球的荳荳，四肢修長，身材維持得不錯，媽媽也打趣說：「酷妹為了露腰不吃便當欸。」照片曝光後，引起網友熱議，「有國際名模的fu」、「很有自己的風格」，「腿好長～」、「這是傳說中的厭世臉，模特兒培養起來」，認為她是西方模特兒界最愛的東方臉，在歐美會很吃香。

其實，小S的16歲大女而Elly也是以高級時尚臉著名，經常受到時尚雜誌邀約，因此這次網友看到荳荳暴風成長後，也不禁聯想到小S女兒、賈靜雯的女兒梧桐妹，相信她會成為下一個潛力星二代。