彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員林麒宏，投入消防工作11年來，執救活31人，榮獲內政部消防署與社團法人台灣急診醫學會辦理10大傑出救護技術員。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員林麒宏，投入消防工作11年來，執救活31人，榮獲內政部消防署與社團法人台灣急診醫學會辦理10大傑出救護技術員。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化義消分隊隊員吳豐有，榮獲「全國救護志工菁英」。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化義消分隊隊員吳豐有，榮獲「全國救護志工菁英」。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員林麒宏，投入消防工作11年來，執行各種緊急狀況，救活31人，榮獲10大傑出救護技術員；彰化義消分隊隊員吳豐加也榮獲「全國救護志工菁英」，雙雙獲獎，代表彰化縣到院前緊急救護獲得中央及醫界高度肯定。

38歲林麒宏也是彰化縣消防局緊急救護訓練教官，投入緊急救護工作已經11年了，歷任雲林、新北與彰化消防局，已經育結婚當爸爸，有個女兒的他，還曾在救護車上，接生3個新生娃娃，在2017年榮獲消防署「接生好手」的殊榮。

「是向閻王搶人的鬼見愁，也是迎接新生的天使」救護同仁形容救護教官林麒宏遇到特別多與生命拔河的挑戰。

林麒宏說，早期救護工作比較單純，送上救護車就將患者送到醫院，現在器材進步了，民間捐贈增加，執行緊急救護時有了更多的利器，但使用自動心肺復甦機、進行電圖的無線傳輸，並判圖給予急救藥物等，專業和工作責任都增加，救護工作需要不斷地進修、學習。

林麒宏積極推動救護紀錄電子化、到院前的心電圖傳輸等，獲彰化縣醫界一致肯定與推薦，在全國各縣市激烈的評比中脫穎而出，榮獲社團法人台灣急診醫學會遴選為今年全國10大傑出救護技術員。

彰化義消分隊隊員吳豐有從2017年加入救護協勤，年年榮獲消防局救護志工協勤績優人員，多次從死神手中搶救寶貴的生命，為提升急救技能，積極進修考取中級救護技術員、ACLS、ETTC等相關急救證照。榮獲全國「全國救護志工菁英」。

彰化縣消防局長施順仁表示，林麒宏，吳豐有，榮獲內政部消防署和醫界高度肯定，激勵同仁士氣，消防局將持續培訓優良人才，充實緊急救護裝備。