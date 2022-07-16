今天在大聯盟場上教士以5：3擊退響尾蛇，此戰他們派出日本強投達比修有先發應戰，他繳出了優質投球內容，雖然在7局失了3分，還苦挨2發全壘打，但球隊早早在2、3局就打下5分，並一路領先到最後，達比修有順利奪下本季第8勝，目前自責分率為3.41，反觀響尾蛇先發龐加納(Madison Bumgarner)吞下敗投。

達比修有本季狀況還不錯，6月繳出3勝1敗自責分率2.52的成績，可惜在本月2日吞下敗投，不過9日立即找回身手，今天則希望能搶下7月首勝。他在7局投球中挨了5支安打(2轟)責失3分，有9次三振2次保送，首局就被響尾蛇二壘手馬泰(Ketel Marte)擊出陽春炮，4局又吞了渥克(Christian Walker)2分炮。

Yu Darvish's nine strikeouts



Padres pitcher Yu Darvish strikes out nine batters and allows three runs in seven innings in his start against the D-backs



D-backs @ Padres#TimeToShine | July 15, 2022 pic.twitter.com/UixpUEFr0w — San Diego Strong (@PadresStrong) July 16, 2022

但對方先發龐加納狀況更差，2局被敲4支安打失掉3分，到3局繼續掉2分，教士韓國游擊手金河成靠一壘安打建功，之後諾拉(Austin Nola)滿壘時敲出雙殺打，將分差拉開。而達比修有4局挨轟後就沒再失手，5、7局上演三上三下，成功結束投球任務，並順利奪下勝投，這是他連2場投滿7局、本季第13場優質先發。