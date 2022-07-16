新北市市長盃原住民族傳統射箭全國邀請賽今登場，受疫情影響睽違一年再度舉辦，吸引全國300位好手參賽，原民局也藉著本次賽事進行全國原住民族運動會新北代表隊選拔賽，希望選出在地好手，為新北爭光。新北市副市長陳純敬也到場射出第一支箭，他表示，新北市將持續舉辦傳統射箭全國邀請賽，推廣射箭運動，藉此保存傳統文化。

陳純敬說，狩獵文化是原住民生活重要一環，原住民族傳統射箭是珍貴的技藝文化、傳承智慧，為了保有這項傳統，市府藉由舉辦文化活動、射箭競賽來凝聚族人情感，而傳統射箭運動也得以蓬勃發展，市府會持續推廣，讓選手有發揮的舞台。

原民局表示，本次射箭競賽分為團體組、男女子組，總獎金高達18萬元，經過4輪激烈賽事後，最後團體組由醉春風射箭E隊奪冠，女子組及男子組分別由何淑華、高健志獲得第一名最佳神射手的殊榮。

原民局說，新北市致力於原住民族文化及技藝的傳承，將持續推廣射箭運動來傳承文化，期許能培育更多的優秀射箭選手，未來全國原住民族運動會也希望新北隊能拔得頭籌。