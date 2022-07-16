嘉義縣長翁章梁（第二排中）期勉學生好好體驗無人機的妙用。（廖素慧攝）

嘉義縣政府16日太空館戶外廣場舉辦親子科學教育嘉年華園遊會，40攤科學闖關攤位，吸引大批親子玩科普；而縣府首次在亞洲無人機AI創新應用研發中心辦理「無人機AI創新體驗營」，縣長翁章梁預告蔡英文總統8月將為亞創中心揭牌。

「無人機AI創新體驗營」設計一系列課程，有認識無人機的基礎結構、群飛隊形設計、操作體驗等內容，讓學生透過課程認識無人機產業，進而培育未來無人機的種子，縣長翁章梁16日與學員們一起操作群飛，感受箇中樂趣。

翁章梁表示，8月13日蔡英文總統將到亞創中心揭牌，同時展開「2022亞洲無人機AI創新應用博覽會」，無人機的產業發展是未來嘉義發展的一大重點，教育是重要的一環，產業發展需要新生代持續投入，期望未來嘉義能成為無人機產業發展的中心。

縣府經發處長江振瑋表示，亞創中心籌組無人機國家隊，鏈結國內代表性的無人機相關業者與單位，目前有18家企業及有關單位進駐，此次營隊活動首度公開亞創中心的品牌「SPACE CHIAYI」，嘉義將成為臺灣無人機發展的基地。

另外，縣府於4月間舉辦國中小學「科學月」系列活動，16日更在新開幕的太空館戶外廣場有親子科學教育嘉年華園遊會，現場有40攤科學闖關攤位，還有2部科學巡迴車、太空中心30周年特展、玩藝數特展及3D電影等精彩內容。

會中邀請國立臺灣科學教育館長劉火欽、國立嘉義大學副校長張俊賢副等人，與縣長翁章梁一同體驗科學實作，以隱形墨水經由化學反應顯現出「農工大縣」、「科技起飛」、「數位學習」、「智慧生活」等字樣，並利用酒精燃燒推進塑膠瓶來敲鑼，顯現科普的好玩妙處。