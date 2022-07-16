台東國際熱氣球嘉年華第3場光雕音樂會昨晚在池上鄉大坡池舉辦。（台東縣政府提供）

台東國際熱氣球嘉年華第3場光雕音樂會昨晚在池上鄉大坡池舉辦，由首次參與光雕演出的HELLO KITTY領軍，共6顆熱氣球帶來精彩光雕秀，池上鄉公所加碼湖畔煙火秀，「純粹人聲樂團」的阿卡貝拉壓軸演出，搭配熱氣球倒影，現場2萬名觀眾驚叫連連。

昨天晚間7點在池上鄉大坡池畔舉辦的光雕音樂會，熱氣球光影倒映在清澈如鏡的湖面，被稱為「最浪漫的光雕音樂會」。首度在大坡池現身的HELLO KITTY球，一出場就吸引觀眾尖叫歡呼，與台東球、南瓜球、曙光球、彩虹球及來自日本的養樂多球共譜仲夏夜浪漫樂章，吸引2萬名球迷提前到湖畔卡位，欣賞熱氣球映照湖面的美麗倩影。

「2022台灣國際熱氣球嘉年華」邁入第二周，縣府交觀處特別提醒，在各鄉鎮舉辦的熱氣球光雕音樂會，與鹿野高台的造型球展演及熱氣球繫留體驗活動是同時進行，遊客可按照光雕音樂會場次前往欣賞，也可於平日前往鹿野高台欣賞熱氣球。

今年還有4場熱氣球光雕音樂會等著您，縣長饒慶鈴歡迎大家來台東追球。

光雕音樂會：7／22(五) 19：00 卑南鄉 知本溫泉區；7／29(五) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區；8／05(五) 19：00 台東市 台東縣立體育場；8／15(一) 19：00 鹿野高台（閉幕）