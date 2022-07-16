斯里蘭卡議會秘書長今天對議員宣讀流亡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的辭職信。他在信中表示，他已竭盡全力來避免經濟災難，但疫情讓他的努力付諸流水。
法新社報導，流亡新加坡的拉賈帕克薩從避難處捎來這封簡短辭職信，內容歸咎是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）讓斯里蘭卡經濟崩潰。
拉賈帕克薩在信中說：「我為國家做出了自身最大的貢獻，未來我也會為國家做出貢獻。」
目前還不清楚拉賈帕克薩是否示意，自己流亡期間仍有意參與政治。
拉賈帕克薩堅稱：「儘管我們已面臨經濟危機，但我仍能保護我們的人民免於疫情侵擾，我個人對此很滿意。」
擁有2200萬人口的斯里蘭卡，已有超過66萬人染疫與1萬6500多人病歿。拉賈帕克薩在疫情爆發初期曾拒絕實施封城，並告訴醫生：「不要驚慌。」
他的一位內閣部長表示，斯里蘭卡不需要外國疫苗，巫師提供的本土治療藥物就綽綽有餘。
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