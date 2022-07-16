民進黨新北市長參選人林佳龍16日下午到台中力挺黨籍台中市長參選人蔡其昌，對於以「新北大翻新」作為競選口號，他指出，新北市是新都，但升格後沒有真正升級，也未鏈結在地與國際；侯友宜一直擔任新北的市長或副市長，已經把最好的能力表現，後續希望能接棒、全力衝刺。

林佳龍指出，城市的進步是一場接力賽，前面的人向前跑，他則希望接棒，民主政治必須不斷推陳出新，國民黨在新北市已執政17年，久了難免有慣性或包袱；以首都圈聯合治理的角度看，新北是重要的樞紐城市，連接台北、基隆及桃園，「翻新」除了從升格到升級、從在地到國際，也是一種翻身。

林佳龍以煎魚為比喻，他說，煎魚時也要翻一下，兩面均勻才好吃，新北需要新時代的來臨，也要市民一起參與；城市的發展應該做好國土規畫，不只是隨時隨地跑攤或解決一般性問題，「侯市長是認真勤政的政治人物，他的能量大概也發揮到極致了，我將在他的基礎上全力衝刺」。

林佳龍說，他有注意到新北的問題，就是本位主義，不論是基隆捷運、林口交流道等問題，都是跨域治理，本位主義無法解決跨域治理的問題，他當台中市長時以中彰投苗聯合治理，未來也能北北基桃區域聯合，他將持續與對手對比，將用超音速打一場100天的選戰，會穩扎穩打，也會加足馬力、全力衝刺。