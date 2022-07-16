澎湃新聞16日報導，誰能躋身北京、天津兩大直轄市之後成為「北方第三城」？世紀之初，角逐者是瀋陽、大連、青島；近些年，變成了青島、鄭州、西安。

澎湃新聞報導，山東媒體《山東商報》旗下「速豹新聞」微信公眾號16日刊文 〈誰才是「北方第三城」？〉，提出了山東省會濟南在角逐「北方第三城」方面的優勢。

文章認為，近日，華頓經濟研究院發布2022年中國百強城市排行榜。濟南以63.65的總分上榜準一線城市，排名大陸第14，山東第一。更值得關注的是，在排名前15名城市中，北方城市只有北京、天津、濟南。濟南在該榜單上榮登「北方第三城」，並不意味著從此這一稱謂的競爭塵埃落定，反而是更加激烈競逐的開始。

大陸上觀新聞此前報導，6月30日，華頓經濟研究院在上海發最新智庫成果 ──「2022年中國百強城市排行榜」。根據排行榜，北京、上海、深圳、廣州、杭州、南京、蘇州、武漢、成都、天津居前10名，重慶、無錫、寧波、濟南、長沙、青島、鄭州、合肥、福州、西安居第11至20名。與上年相比，武漢前進一名，天津時隔3年重返前10名。

速豹新聞文章引述近年來華頓經濟研究院發的百強城市榜單後提出，近幾年，濟南一直處於發展的快車道上。從2015年到現在，排名從第20名上升至第14名。7年時間上升6個名次。

澎湃新聞報導，不過，雖然在機構發的排行榜上濟南超越了青島，但是在地區生產總值（GDP）方面，濟南在山東省內依然落後於青島。

根據青島市統計局數據顯示，青島市今年第一季全市生產總值為3372.47億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長5.3％。濟南市今年第一季地區生產總值2642.4億元，同比增4.5％。可見在GDP方面，濟南無論是總量還是增量均落後於青島。

再看鄭州數據。鄭州市統計局數據，今年第一季，鄭州全市地區生產總值3138.1億元，同比增長3.5％。橫向對比，鄭州在GDP方面第一季落後於青島，但領先濟南一個身位。

2020年濟南成功晉級「兆元俱樂部」，2021年以GDP總量1兆1432.32億元位列大陸第18名，比2020年又提前了一個位次。不過，2021年，濟南的GDP總量與青島仍有近2600億元差距，與鄭州也有1000多億差距。