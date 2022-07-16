今年2月英國發生一起離奇陳屍案震驚國內，61歲獨居婦女在自家公寓身亡2年半後才被發現，警方進入時遺體早已腐爛僅剩下骨骸。過了這麼長一段時間周圍鄰居竟沒有覺察，引起警方介入調查。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《南非》(The South African)等外媒報導，61歲獨居婦人希拉(Sheila Seleoane)生前從事醫療秘書工作，無夫無子一個人住在倫敦東南二區邊陲的佩卡姆(Peckham)一幢公寓。

警方認為案情不單純，2019年死者家中曾散發出惡臭味，居民投訴當地住房協會(Housing association)後沒有下文；2021年又有居民主動通報，不過警方沒有強行進入；直至今年2月，死者被發現倒臥家中沙發，周圍還有疑似派對後遺留的洩氣氣球，過了2年半，遺體早就腐爛剩下骨頭。

其他樓層的住戶接受採訪時相當不可置信，直呼「怎麼會有人死了這麼久都沒有被發現…」曾接觸過希拉的人則說，每次經過都會互相打招呼，形容「她通常穿得很整齊，盤起頭髮，一身端莊的黑色外套搭配長褲、高跟鞋」。

然而，住在死者公寓樓下的住戶出面表示，「依照時間軸來看，希拉死後數月，我有聽到從樓上傳來的腳步聲，但明明她一個人住…」

這起離奇的陳屍案震驚英國社會，當地人關注程度甚至遠超過死者親戚，就連葬禮當天只有2名親友出席。報導指出，諷刺的說明這是一個關於大城市各角落「人格解體障礙」(DPD，即精神障礙)的案例。

死者遠在南非的姊姊聽聞噩耗只有滿頭問號，質疑「希拉的鄰居、同事、房東呢?這太誇張了，在南非絕不可能發生這樣的事，你的鄰居一、兩天不出門難道不覺得奇怪嗎?」