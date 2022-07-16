高房價讓許多人年輕人忘之卻步，而曾發生過案件的「凶宅」價格往往直接腰斬，吸引一票特定族群購買。有網友日前就發現一張賣房的廣告單上，標題毫不諱言地寫著「崇大凶宅」並開價480萬，不過卻有眼尖的人，發現廣告文案上的字似乎不太對勁，解密後更是瞬間感到毛骨悚然。

一名女網友昨（15）日在臉書社團《路上觀察學院》發文並附上照片，只見一張黃色的賣屋廣告單貼在黑黃相間的電線桿上，斗大的粗黑字體寫著：「崇大凶宅，尋找靈魂伴侶，出價大師幫您通靈談，480萬！」下方還附上聯絡電話，徵求有緣人來電洽詢。

照片曝光後，引來2千多名網友朝聖，有人笑說「錢進的去，人出不來」、「說不定還湊好一門親事」，「夏日又能自帶涼感節電」、「買了不用裝冷氣都會涼」、「只要膽子大女鬼放產假」、「有收窮鬼嗎」、「這個靈魂伴侶挺刺激的」。除此之外，也有網友翻譯480萬的諧音「480=死吧你」，讓不少人看了大吃一驚，直說「真晦氣」。

雖然廣告單上並無詳細註明凶宅地點，卻有網友回憶起2015年屏東崇大新城的命案。這起案件警方起初以為是輕生，豈料死者陳姓婦人的體中驗出含有FM2的抗憂鬱症藥「Modipanol」成分，在警方追查下才發現同社區大樓的林男疑似求愛不成埋下殺機，最後依照檢方提供證據，依殺人罪判他14年徒刑。