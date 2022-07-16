14日傍晚南投草屯康建生技公司發生4死1重傷槍擊案，目前嫌犯李鴻淵已被捕，血案現場的桌子上出現一張法醫高大成的名片，高大成今天受訪表示，自己不認識賴敏男，也查過病例，死者4人、賴敏男跟李鴻淵都非他的病患，可能是有人拿跟自己換過名片，恰好放在那。

高大成表示，那張名片是在診所讓病人拿取的樣式，自己不認識這案的相關人，但有朋友是做靈芝生意，確實可能有交換過名片，但自己並沒有印象。