工地現場環境雜亂危險，不僅出入時要隨時注意安全，上廁所也不能掉以輕心，一名男網友分享一張照片，只見工地現場的臨時廁所竟是用鐵架和木板搭建而成，且為了方便安裝管線，還用磚塊將廁所架高，引發網友熱議。

一名男網友14日在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，從畫面可見，拍攝場景應為一處工地現場，只見角落邊有一個用鐵架搭建而成的臨時廁所，牆壁、地板和門都是用木板隔開，此外，為了方便在蹲式馬桶下方裝設管線，還特意將支撐廁所的4個鐵架用磚塊架高。

看到如此簡陋的廁所，他不禁感嘆這就是工地人的辛酸，「上個廁所，搞的像登基一樣，還上的膽顫心驚，隨時會與『黃金』一起墜落的感覺」。

照片曝光後，有網友驚呼，「好有儀式感，而且掉下去也好有意境（殞落的黃金城）」、「比流動廁所好一百倍」，也有人擔心安全問題，「上這種廁所感覺有體重限制，萬一當事人太重，會不會撐不住就垮下來阿」、「我怕體重破百的一進去摔個狗吃屎」、「龍椅不穩可是會駕崩的」、「老闆應該有點人性尊嚴一下！更何況這有工安問題」。

另有同行直言，「工地真的是這樣，還不是每層樓都有，特定樓層才裝」、「這很好了，很多都幾片木板遮一遮而已」、「我都只能走很遠很遠找便利商店或快餐店借廁所」、「我寧可上這個也不上流動廁所」。