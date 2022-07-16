韓國動作片《鳴梁：怒海交鋒》以真實的海戰場景，和充滿個性的角色們，以及熱血沸騰的故事情節，締造了觀影人次破1761萬名、票房賣破1357億韓幣（約31億台幣）的輝煌紀錄，導演金漢珉時隔8年率領原班團隊，斥資300億韓元（約6.8億台幣）打造精彩前傳《韓山島海戰》，朴海日、卞約漢、安聖基、孫賢周、金成昀、金香起、玉澤演、孔明多位實力派演員，華麗的陣容，加上更勝前作的動作場面、精彩特效，將令觀眾身陷於最磅礡激烈的海上之戰。

該片故事背景發生在《鳴梁：怒海交鋒》前，1592年4月朝鮮在壬辰倭亂爆發後，日軍只花了15天就奪下漢陽，讓朝鮮陷入危機中。想一口氣占領朝鮮的日軍，還打算將野心擴展到中國明朝，在釜山浦集結大規模的兵力。另一方面，李舜臣將軍在面對戰事接連敗北、宣祖逃至義州，朝鮮陷入守勢的狀況下，為了拯救朝鮮而苦思戰術準備出征。然而，在先前的戰鬥中受損的龜船難以出戰，龜船的設計圖又遭人洩漏給日軍，讓日軍憑藉連勝的優勢前往韓山島近海，李舜臣將軍為了這場賭上朝鮮命運的戰鬥，籌備了一決生死的戰略。1592年夏天，陰曆7月8日韓山島近海，賭上朝鮮命運、必須獲得壓倒性勝利的史上最強海戰即將展開。

朴海日飾演年輕時期的「李舜臣將軍」。（車庫娛樂提供）

朴海日飾演年輕時期的「李舜臣將軍」，對於一開始收到邀約的心情，他表示：「我和金漢珉導演曾合作過《極樂島殺人事件》、《弓箭之戰》，這是我們第三次合作。起初收到邀演『李舜臣將軍』的提案時，我感到十分困惑，因為這是全韓國人都知道的偉人，很疑惑為何導演會想讓我詮釋這個角色。但在讀過劇本、聽完導演的說明後，我充分發現自己能發揮的地方。」

崔岷植先前在《鳴梁：怒海交鋒》中的將軍形象深植人心，讓朴海日倍感壓力，但他表示：「若說在《鳴梁：怒海交鋒》中，崔岷植前輩是勇猛將領的模樣，這次在《韓山島海戰》裡，『李舜臣將軍』的重點則放在足智多謀的部分，他和水軍在這場戰爭中面對障礙時，仍展現體貼部下和人民的德將之姿，表現出善良的一面，導演完美引導出我身為演員所擁有的氣質，完成了這部作品。」並透露崔岷植只笑瞇瞇地看著他說「你就辛苦一點吧」，「因為他是過來人，曾展現出將軍強烈的印象，他似乎以悲切又辛苦的心情看著我，要我好好努力呢。」

卞約漢飾演日本將領「脇坂安治」。（車庫娛樂提供）

卞約漢這次接棒趙震雄在《鳴梁：怒海交鋒》中所飾演的角色，詮釋年輕時期的日本將領「脇坂安治」，卞約漢表示：「我偶然收到了飾演這個角色的提案，當時覺得壓力很大，心想是不是上錯船了，但能和如此多位大前輩們合作，且還能參演關於韓國英雄『李舜臣將軍』的故事，讓我想好好集中精神參與這部作品。」為了完美詮釋該角，卞約漢必須挑戰大量的日文臺詞演技，因此事先做了不少準備，他說：「我以這部作品的臺詞為基底努力準備毫不馬虎，還讓日文老師一直在我家過夜！」

玉澤演詮釋冒著危險偷偷入侵日軍陣營、竊取機密的朝鮮探馬「任俊永」。（車庫娛樂提供）

金香起飾演潛入敵營的間諜「鄭寶凜」。（車庫娛樂提供）

「2PM」成員玉澤演這次飾演竊取日軍機密的朝鮮探馬「任俊永」一角，將演技重點放在「眼神」，他說：「我所飾演的角色是給予李舜臣將軍情報的重要人物，和將軍見面、收集情報時，我努力用眼神展現出他的忠心。」還表示能參與在偉人傳中所讀到的李舜臣將軍的電影，讓他感到十分榮幸。另外，《與神同行》金香起這次在《韓山島海戰》中飾演一名間諜，這是她過去從未接觸過的角色，她表示：「一開始收到邀演時嚇了一跳，心想『真的是我嗎』？一直很想嘗試有各式各樣人物、最後令人感到痛快的作品，很感謝能讓我成為這部電影的其中一員！」

《韓山島海戰》8月19日在台上映。