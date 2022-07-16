國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

對於民進黨台北市長參選人陳時中找范雲出任「中央政策平台」督導一事，國民黨台北市議員徐巧芯質疑，「陳時中的競選團隊找了范雲，3+11的會議記錄呢？」並且，陳時中曾說「3+11我負責」，結果負責的方式，就是找當事人范雲加入競選團隊？

民進黨台北市長參選人陳時中今（16）日在臉書宣布邀請資深立委管碧玲擔任「競選總部政策小組總召集人」，統籌召集兩大政策研究平台：「中央政策平台」及「議會政策平台」。

而「中央政策平台」網羅三位優秀的不分區立委吳玉琴、范雲及洪申翰分別出任政策督導。

對此，國民黨台北市議員徐巧芯質疑，「陳時中的競選團隊找了范雲，3+11的會議記錄呢？」因為去年疫情的破口，大多人都認為3+11政策是其中一個主因，而范雲就是為了這個政策開協調會的人。

徐巧芯指責陳時中，當時為此事不斷護航，至今沒有人看過會議記錄，沒有人知道真相。而他要來選台北市，竟然找了最不恰當的范雲進入競選團隊！

她也列出范雲、3+11政策時間表：

5/3 陳時中：3+11並非錯誤政策

5/9 「3+11」改成「5+9」

5/28甩鍋給陳宗彥說是他決策的

5/29 陳時中：政策都是「我負責」

6/2沒會議記錄監委要查，說請見諒

6/11陳時中動怒，「3+11我已經負責」

7/5 李秉穎坦承專家會議從未討論3+11

7/7 陳時中「我會負起最後責任」

徐巧芯批，結果陳時中負責的方式，就是找當事人范雲加入競選團隊！