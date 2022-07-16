大陸澎湃新聞報導，上海市政府新聞辦16日傍晚5點召開新冠肺炎疫情防控工作記者會。疫控領導小組專家組成員袁政安指出，此次蘭溪路148號KTV相關疫情陽性感染者，占近期上海報告陽性感染者絕大部分。主要由於相關感染者的聚集活動，因在相對密閉的空間內共同暴露而導致感染並傳播。相關人員活動範圍廣，涉及KTV、酒吧等多類重點場所，人群聚集，接觸頻繁，且個人防護落實不到位等，增加疫情防控處置的難度。

袁政安表示，為此，上海市疾控等部門強化協同，持續深入開展流行病學調查，並通過電話流調、發送健康簡訊等多種方式加強密切接觸者、密接的密接等排查，發現後迅速落實相關管控措施。

同時，根據有關處置要求，加強陽性感染者相關風險人群的排查力度，開展綜合風險評估，追溯排查陽性感染者核酸檢測異常或出現發熱等異常症狀前4天的相關人員和軌跡，並落實相應管控措施。此外，在密切接觸者等風險人員隔離管控期間，通過定期核酸篩查等，也發現部分人員核酸檢測異常。

他說，在此，也提醒民眾繼續堅持，一是如果接到防疫人員相關流調問詢，履行防疫責任，如實告知活動軌跡等資訊；二是如果接到相關健康提示簡訊，要按照簡訊內容落實後續管控措施，並做好個人防護、立即進行核酸採樣檢測；三是如果近期曾前往上海市疫情中高風險區或接觸過核酸檢測異常人員，要主動向所在社區等報告，並配合後續防控措施。