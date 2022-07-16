太平洋地區成為美中角逐之地，在本周落幕的「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）上，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）透露，美國將在這個地區投入6億美元（約新台幣181億元）的資金以抗衡中國影響力，並將在東加、吉里巴斯開設新的大使館。戰略學者分析，在中國與索羅門群島簽署安全協議後，下一個目標極有可能是吉里斯，因此美國在此設立大使館防範於未然。

淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授廖雨詩表示，吉里巴斯距離夏威夷3000公里，飛機4小時就到，而美國印太司令部就位於夏威夷。去年發現中國政府資助吉里巴斯翻修位於坎頓島（Kanton Island）的機場跑道，當地處於太平洋中心的戰略位置，中國可能藉此擴大他們可以進行軍事或準軍事活動。

廖雨詩指出，索羅門群島與吉里巴斯都是在2019年與台灣斷交並與中國建交，中索簽訂安全合作協議後，照這脈絡推斷吉里巴斯就是下一個簽署目標。況且吉里巴斯的在野黨議員也曾經指出，中國駐吉里巴斯大使館積極介入當地政治，甚至在總統大選期間幫忙造勢，更加引起美澳的擔憂。

至於東加，廖雨詩認為，2006年的政治騷亂導致東加首都努瓜婁發的中央商務區遭到破壞，中國是唯一願意幫助東加重建的國家，提撥了1.12億美元的貸款，但也因此造成東加面臨債務危機。前東加總理Akilisi Pohiv在任時曾表示，如果中國不撤銷對東加的債務，東加根本還不完，擔心以後東加會被中國接管。

廖雨詩說，今年1月東加火山爆發又發生海嘯，災難隔日澳洲、紐西蘭、中國、美國都承諾提供財政援助，不過現在官方和民間對於中國的支援較以前謹慎。美國不但願意提供財政援助，此時又在東加設大使館，重視太平洋地區的象徵意義會比設使館在其他國家更有代表性。