日本女星志田琥珀的妹妹志田音音，是清純氣象主播出身，16歲時便參加「Miss Teen Japan」的選美比賽，取得第二名的佳績，不過她卻未因此踏入演藝圈，直到出任靜岡電視台氣象主播，靠著姣好身材被注意到，才陸續收到雜誌拍攝等邀約，近日迎來24歲生日大挑戰，首本個人寫真解放全身送給老司機。

今年的7月15日是志田音音24歲生日，特地選在海邊拍攝超清涼寫真，可見她大膽穿起比基尼泳裝，露出一大片雪白好身材，不只香酥雙球衝擊視線，目光向下挪移，驚人螞蟻腰和蜜桃臀同樣惹火，外貌走清純路線的她，屬於耐看型的美女，看越久越有味道，不過她擺拍的姿勢內暗藏不少暗示。

在志田音音IG中，為了宣傳首本個人寫真集，貼出數張清涼預覽圖，照片中，可看出上半身套了件粉紅色外衣，先小心不讓酥胸見客，而在兩手伸進衣服內部後，志田音音舉起衣服下緣，雪白南半球輪廓現身，不過在她臉上卻掛著天真無邪的笑容，甚至看似沒事般靜靜看著前方，更加誘惑男性的生理反應。

幾張清涼圖PO出後激起討論，「最美最可愛的微笑我全身都喜歡」、「不錯不錯有脫有加分，夠辣夠持續讓我感到興奮」、「這還只是寫真集的封面，不是夢啊不是夢好想看到她本人」、「好愛妳甜美的笑容和露出來的肉色」、「我的身體生理反應過強，每週都要上來看一次圖」、「期待好久了終於看到圖真棒」。