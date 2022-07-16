台北市長柯文哲16日以學長身分回竹中，與校友、學弟們大聊竹中往事。（王惠慧攝）

新竹高中今年迎來創校100周年，舉行百年校慶校旗傳遞單車環島活動，走訪台灣知名景點，與全台各地竹中人會合共騎，16日回到新竹高中劍道館，台北市長柯文哲也以學長身分回到母校，與校友、學弟們大聊竹中往事。

今年是新竹高中創校100周年，校方舉辦「風起竹嶺－百年飛颺」等一系列活動，7月8日至7月16日暑假期間，竹中學生也騎單車環島，與全台各地的竹中校友和學子串聯。

單車行程為期9天，從新竹高中出發，在新竹、台中、嘉義、高雄、恆春、台東、宜蘭、台北等各點，都有校友駐點迎接，最終在16日回到新竹高中劍道館，柯文哲也以學長身分，回到竹中與學生對談。

蔡同學問柯文哲對竹中生活最有印象的事，柯文哲憶起在竹中時，對埋怨最多的事印象最深，尤其音樂被當2次後開始痛恨音樂，直到當市長才開始「唱卡拉OK」。

另外，柯文哲也提到，以前被要求跑十八尖山，當時邊跑邊罵，不過事後也都成回憶，他也勉勵同學，現在認為痛苦的事，20、30年後回頭看，都是生命中的養分。

校長李明昭也送上竹中百年校慶紀念品給柯文哲，並邀請柯文哲在這次單車環島的旗幟上簽名，參與環島的同學也紛紛排隊，輪流與柯文哲學長合照。

李明昭表示，透過這次騎單車環島傳遞校旗，讓學生以身體力行方式，實踐校訓中「健」與「毅」的竹中精神。另外，在環島過程中，為慶祝台灣五中百年校慶，也號召成功高中、台中二中、台南一中、高雄中學等校，沿途加入共騎，完成單車環島。