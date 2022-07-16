澳門今公布新增31例新冠確診個案，當中13例在社區發現。當局延長「相對靜止狀態」5天，澳門行政長官頒布批示，下周一零時起，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所運作，直至下周六零時，維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。市民亦要繼續減少外出，必需外出時要戴KN95或以上標準口罩。

澳門行政法務司司長張永春表示，暫停所有非維生必需工商業活動的措施有效，減少了社會面人員流動及人與人接觸，近日陽性個案及社會面個案均有所減少，因此將措施延長5日。

澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，澳門未來一周將進入「清零期」，期間繼續進行全民核酸及抗原檢測，會為行動不便人士設豁免機制。當局會爭取「清零期」後，盡快進入「鞏固期」，預料持續一段時間，居民可逐漸恢復正常生活，期間將繼續按風險進行重點人群檢測，最終目標是「動態清零」。

澳門下周一至六，將進行3輪全民核酸檢測，即第11至13輪檢測，每兩日一輪；同時市民要每日進行抗原檢測，7類重點人群每日進行一次核酸檢測。為平衡檢測站醫護及工作人員的輪休，檢測站將增加日間開放時段，取代深夜時段。

當局表示，昨日有1男1女保安，提早返回工作地點體育局網球學校打網球，已被刑事檢舉，送交檢察機構。同時，一名52歲男子因在街上吸煙，被判違反防疫措施罪成，罰款4800澳幣（下同，約合台幣17800元）。

另外，澳門經濟財政司李偉農表示，將動用351億抗疫，包括推出新一輪100億元抗疫援助，放寬收入上限，令更多人受惠，預料8月上旬可陸續落實。