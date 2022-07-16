1名民眾開車等紅燈時，疑似對前方巡邏員警按喇叭，遭對方喝令下車攔查，該民眾認為自己沒錯，員警堅持攔查，甚至步步逼近，民眾喊「你那麼近要幹嘛」、「你要動我嗎」，員警說「你挑釁我幹嘛」、「你幹嘛叭我」，影片曝光有網友認出該員警就是深坑派出所巡佐許哲維，許哲維因執勤績效好被稱作「新店戰神」，先前才爆出違法搜車被依妨害自由起訴。

影片中該名員警對民眾說「你要妨礙我執行公務是不是？」民眾則問自己做了什麼事，他說自己只是停等紅燈，卻突然被對方攔下，被要求出示身分證，對方還要求他不要錄影，他當下回應身上沒帶證件，可以報身分證字號，員警則強硬地說要帶回警局，還一直說「剛剛紅燈耶，你幹嘛？」質疑他闖紅燈。

員警堅持攔查步步逼近民眾，民眾喊「你那麼近要幹嘛」、「你要動我嗎」，員警說「你挑釁我幹嘛」、「你幹嘛叭我」，影片曝光惹爭議。（翻攝自抖音）

該員警過程中疑似不斷逼近民眾，民眾一直喊「你那麼近要幹嘛」、「你要動我嗎」，員警則要求他口罩戴起來，還稱他未繫安全帶，他則解釋起身時才拆掉安全帶，並拿出健保卡讓對方確認身分，員警則繼續說「你挑釁我幹嘛」、「你幹嘛叭我」，認為是他想闖紅燈，影片曝光引發討論。

有網友留言「不小心考上警察的」、「為什麼不能叭」、「好多警察都跳針欸」、「好大的官威啊！很有事的警察」、「不知道事情的始末，很難斷定」；而有網友認出該名員警是新店分局深坑派出所巡佐許哲維，許哲維先前才因無搜索票逕行搜車，遭法院起訴，不過因查毒績效良好而有「新店戰神」之稱。