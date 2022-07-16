針對綠營釋出的桃園市林智堅有利民調，媒體人黃揚明今(16日)在《週末大爆卦》節目中表示，民調近年已經淪為側翼打選戰的工具，不再是科學的根據，但看單一家民調的趨勢仍可見端倪。他並指出，2018把各都吹成大贏的民進黨秘書長洪耀福，現在正在幫台北市長參選人陳時中操盤。

針對近日釋出對桃園市長參選人林智堅有利的民調數字，黃揚明說，民調就是一門科學，但現在的政治與媒體圈，已經把民調玩爛了；他指出，「第一件事情，網路民調，不要信！那種九成支持陳時中、林智堅的，網路民調叫『動員民調』，沒有意義，那只是展現各家網軍動員速度而已，所以網路民調是做爽的」。

側翼化的綠營民調正在幫林智堅洗風向？媒體人黃揚明(圖)破解貓膩。（圖／取自《週末大爆卦》）

「第二個，民調要玩『隨機抽樣』。」黃揚明說，如果去街頭發問卷，那就不是隨機抽樣，因為沒辦法預設每個想要調查的人，都有同樣的機會拿到該份問卷；所以使用最多的就是電話民調，那要花錢，要有電訪員坐在電話前打電話，而現在台灣10通電話可能都沒有1通成功，拒訪率升高的情況下，電話民調的成本變高；而且近幾年愈來愈多人只用手機，打室內電話的話，有部分的族群觸及不到。

黃揚明指出，常會看到民調寫說「抽樣誤差正負3%」，那叫作學術理論值，理想豐滿但現實骨感，「你只要做幾份樣本就是幾%，現在的抽樣誤差更大」，像2014朱立倫選前民調贏游錫堃20多%，最後票投出來只贏2萬票，這樣的例子在台灣會愈來愈多。「但你說用民調帶風向有沒有用？有用！」他說，因為訴求是「內部團結」，為什麼要強調林智堅現在民調領先，因為要強調「民進黨支持者都沒離開！」，都還在力挺林智堅。

「論文門對林智堅選情有沒有傷？絕對有傷！」黃揚明說，但現在還不是真正關鍵的時刻，就是要等待論文被判定抄襲，或沒有抄襲，要有一個結果，而現在只是揭弊的階段，只是把疑點公布，當認定有抄襲時，那時對選情才有核彈式的衝擊。而現在的內部民調，看看就好；更惡質的手法是7月1日才成立的公司的任務型民調，「當民調也變成側翼化，這是台灣民主政治的悲哀」，如果民調變成廣告，誰給錢就把誰民調做高，那就叫玩弄科學。

黃揚明強調，所以只要看「一家民調的趨勢」，如果看到支持趨勢往下，這個候選人就要拉警報，這樣看民調比較能看出端倪，而數字誰贏誰，意義已經愈來愈小了。他指出，2018的民進黨秘書長洪耀福，把每一都講成贏，結果票開出來只剩6個縣市，「而現在洪耀福在幫誰操盤？他在幫陳時中操盤，對全國選戰他也有一定影響力。」