台北國際夏季旅展15日開幕前，場外已經有民眾排隊等候進場，等待入場搶便宜。（鄭任南攝）

台北國際夏季旅展15日開幕，國外團體旅遊雖然仍未開放，但悶在台灣已久的民眾對國外旅遊仍然很感興趣，旅行業者也提供各種行程資訊給民眾現場索取。（鄭任南攝）

台北國際夏季旅展15日開幕，現場擠進許多民眾，參考業者提供的各式旅遊選擇。（鄭任南攝）

台北國際夏季旅展15日開幕，五星飯店提供住宿券優惠與餐飲券優惠，折扣都優於以往，吸引民眾前往詢問購買。（鄭任南攝）

台北國際夏季旅展15日開幕，交通部的「悠遊國旅」方案正式啟用，現場擠進許多民眾，參考業者提供的各式旅遊選擇。（鄭任南攝）

台北國際夏季旅展15日開幕，台中館提供民眾多種超值福袋與免費獎品，吸引許多民眾群聚館前。（鄭任南攝）

台北國際夏季旅展15日開幕，交通部的「悠遊國旅」方案正式啟用，現場擠進許多民眾，參考業者提供的各式旅遊選擇。（鄭任南攝）

台北國際夏季旅展15日開幕，金門館提供免費的藍色公路船票給民眾，幸運的民眾僅以猜拳的方式就獲得。（鄭任南攝）

台北國際夏季旅展15日開幕，台東館還原台東成功漂亮的海岸線景觀，讓許久沒到台東看海的民眾可以拍照留念，同時思考是不是該到台東去旅遊的時候了。（鄭任南攝）

2022台北國際夏季旅展7／15起至7／18每日10：00至18：00一連4天在台北世貿一館登場，本次旅展計有全台14個縣市政府、交通部觀光局13個國家風景區管理處、近200家廠商、近600個攤位展出。

旅展現場推出農曆年前早鳥優惠、悠游國旅預購方案、五星熱銷住宿券、餐券、伴手禮一應俱全，搶攻疫後旅遊市場商機，為年假出遊熱潮暖身，加上主辦單位同時提供早鳥紅包大放送，吸引民眾不畏烈陽提早排隊等待入場搶便宜。