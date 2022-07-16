2022台北國際夏季旅展7／15起至7／18每日10：00至18：00一連4天在台北世貿一館登場，本次旅展計有全台14個縣市政府、交通部觀光局13個國家風景區管理處、近200家廠商、近600個攤位展出。
旅展現場推出農曆年前早鳥優惠、悠游國旅預購方案、五星熱銷住宿券、餐券、伴手禮一應俱全，搶攻疫後旅遊市場商機，為年假出遊熱潮暖身，加上主辦單位同時提供早鳥紅包大放送，吸引民眾不畏烈陽提早排隊等待入場搶便宜。
2022台北國際夏季旅展7／15起至7／18每日10：00至18：00一連4天在台北世貿一館登場，本次旅展計有全台14個縣市政府、交通部觀光局13個國家風景區管理處、近200家廠商、近600個攤位展出。
旅展現場推出農曆年前早鳥優惠、悠游國旅預購方案、五星熱銷住宿券、餐券、伴手禮一應俱全，搶攻疫後旅遊市場商機，為年假出遊熱潮暖身，加上主辦單位同時提供早鳥紅包大放送，吸引民眾不畏烈陽提早排隊等待入場搶便宜。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。