富邦悍將洋投羅力今天叩關生涯百勝再度失利，此役面對樂天桃猿他僅投4.2局失5分，打完5局球隊以4比5落後，他以敗投候選人身分退場。

羅力挑戰百勝之路困難重重，他在本季前2次先發登板都順利拿下勝投，生涯勝投數來到99，但6月初表定先發當天上午快篩陽性，歸隊後在台南先發面對統一獅，卻碰上雨神攪局，比賽進行到2局上就陰雨保留。

9日羅力中繼1局，今天先發面對桃猿將再度要挑戰生涯百勝、成為中職第4人，前3局都順利度過，打線也給予4分火力支援，沒想到羅力在第4局出現大危機，被桃猿猛攻一輪、攻下4分追平。

5局下羅力仍沒能回穩，1出局後林泓育二壘安打，雖然三振掉朱育賢，但郭嚴文再補上二壘打打回超前分，他再保送林承飛後被換下場，也確定無緣達成生涯百勝里程碑。

桃猿4局將比分追平，也讓先發投手陳冠宇躲過敗投，他今天僅先發3局用57球，投出保送、三振各1次，被敲4支安打、失4分，最終以無關勝敗作收。