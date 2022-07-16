《紐約郵報》（New York Post）15日報導，英國作家在新書中透露，2021年於籌備菲立普親王（Prince Philip）的葬禮時，在得知哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan）不會出席後，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）告訴助手：「感謝老天，梅根不會來。」

伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王於2021年4月9日辭世，並於17日舉行葬禮；由於哈利王子和梅根3月才在美國脫口秀名人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪中發表許多關於英國王室的負面言論，加上梅根當時懷有身孕，最後僅有哈利王子返回英國，參加祖父的葬禮。

根據報導，英國作家鮑爾（Tom Bower）在新書《復仇：梅根、哈利和與英國王室之間的戰爭》（Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors）中透露，伊麗莎白二世在白金漢宮內為丈夫籌備葬禮時，曾對助手表示：「感謝老天，梅根不會來。」

另外，由於哈利王子退出王室後，榮譽軍銜已被取消，無法如其他王室成員一般穿著軍禮服，讓他十分尷尬。所幸英國王室當時釋出善意，在菲立普親王的葬禮中，所有擁有榮譽軍銜的王室成員也都統一穿著西裝。

該書還指出，儘管與英國王室之間的關係惡化，哈利王子和梅根仍希望與伊麗莎白二世保持親密關係，以確保外界對自身的持續關注，包括試圖於2022年6月女王的白金禧中與她同台、在未經同意下將女兒取名為莉莉貝（Lilibet）等，後者為伊麗莎白二世之父喬治六世（George VI）等親密家人對她的暱稱。