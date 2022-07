《紐約郵報》(New York Post)15日報導,英國作家在新書中透露,2021年於籌備菲立普親王(Prince Philip)的葬禮時,在得知哈利王子(Prince Harry)的妻子梅根(Meghan)不會出席後,英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)告訴助手:「感謝老天,梅根不會來。」

伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王於2021年4月9日辭世,並於17日舉行葬禮;由於哈利王子和梅根3月才在美國脫口秀名人歐普拉(Oprah Winfrey)專訪中發表許多關於英國王室的負面言論,加上梅根當時懷有身孕,最後僅有哈利王子返回英國,參加祖父的葬禮。

根據報導,英國作家鮑爾(Tom Bower)在新書《復仇:梅根、哈利和與英國王室之間的戰爭》(Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors)中透露,伊麗莎白二世在白金漢宮內為丈夫籌備葬禮時,曾對助手表示:「感謝老天,梅根不會來。」

另外,由於哈利王子退出王室後,榮譽軍銜已被取消,無法如其他王室成員一般穿著軍禮服,讓他十分尷尬。所幸英國王室當時釋出善意,在菲立普親王的葬禮中,所有擁有榮譽軍銜的王室成員也都統一穿著西裝。

該書還指出,儘管與英國王室之間的關係惡化,哈利王子和梅根仍希望與伊麗莎白二世保持親密關係,以確保外界對自身的持續關注,包括試圖於2022年6月女王的白金禧中與她同台、在未經同意下將女兒取名為莉莉貝(Lilibet)等,後者為伊麗莎白二世之父喬治六世(George VI)等親密家人對她的暱稱。