主持群原班人馬李龍真（左起）、Yura、Simon D、金叡園都回歸第二季。（bilibili提供）

韓國戀愛實境綜藝節目《換乘戀愛》將多對分手情侶檔入住同一間屋子朝夕相處，可看到前任與別人互動或曖昧，新型態的戀愛節目讓人看地津津有味，去年播出後掀起熱議，今年再推出第二季《換乘戀愛2》主持群原班人馬Simon D、李龍真、Yura、金叡園再次回歸，首集找來「GOT7」成員BamBam擔任來賓，一起陷入猜測前任的謎團當中。

首位登場的女參賽者崔怡賢，因神似參加《街頭女戰士》（Street Woman Fighter）爆紅的「最美舞者」no：ze引發眾人熱議，主持群笑說因為太像，看起來要被提到8次，她唸到前任介紹信忍不住掉淚，與高帥男金太伊之間互動太過曖昧，也讓Simon D直說「這2個不是真的，我就下車（即離開節目）」，甚至開始擔心下週不能來錄節目，真摯的語氣十分可愛。

第2位登場的男參賽者鄭圭民，透露對犬系男朴元彬最為印象深刻，狂讚對方可愛，充滿關愛的語氣，引起觀眾激烈反應「這是男男看對眼了嗎」，不僅如此，嬌小可愛的參加者金智秀，表示和一直照顧自己的崔怡賢最合得來，隨後也積極幫助對方搬行李，讓崔怡賢回應「不行啦，我得選智秀了」，一來一往的互動，讓粉絲笑說「是不是走錯棚啦」。

有趣的是，8位演出者中竟然MBTI（16型人格測驗）都不同，但除了高冷男善敏基與高帥男金太伊外，其他人都是外向（E）的類型，更增添4對前任情侶互動的趣味感，《換乘戀愛2》每週六於bilibili、friDay影音、LINE TV、愛奇藝國際站更新。